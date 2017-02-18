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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

مظنون به قتل برادر رهبر کره شمالی:

فکر می کردم در حال بازی در برنامه دوربین مخفی هستم

فکر می کردم در حال بازی در برنامه دوربین مخفی هستم

یکی از زنانی که مظنون به قتل برادر رهبر کره شمالی است ادعا کرد هنگام قتل گمان می کرده در حال بازی در برنامه دوربین مخفی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، یکی از زنانی که توسط پلیس اندونزی به ظن دست داشتن در قتل «کیم جونگ نام» برادر ناتنی رهبر کره شمالی دستگیر شده است ادعا کرده زمانی که مایعی را به صورت قربانی اسپری می کند گمان می کرده مقابل دوربین مخفی یک برنامه تلویزیونی قرار گرفته است. بعدها مشخص شد که این مایع یک سم قوی و عامل مرگ نام بوده است.

«تیتو کارناویان» رئیس پلیس اندونزی در این باره به خبرنگاران گفت: مظنون که زنی اندونزیایی با نام «سیتی آیشاه» است خبر نداشته که در حال شرکت در یک ترور برنامه ریزی شده قرار دارد. تاکنون ۴ نفر به اتهام دست داشتن در ترور کیم جونگ نام بازداشت شده اند. پلیس مالزی چهارمین مظنون را که یک زن اهل کره شمالی است روز جمعه دستگیر کرده بود.

سیتی آیشاه به پلیس اندونزی گفته که پیش از این ۳ یا ۴ بار در برنامه های دوربین مخفی که طی آن از فرد می خواهند مایعی را به صورت فردی دیگر بپاشد، شرکت کرده بود. کارناویان گفت: این زن از اینکه در یک ترور برنامه ریزی شده شرکت می کند آگاه نبوده است و با دادن چند دلار، او را فریب داده بودند. پلیس تاکنون نگفته که چه کسی اسپری حاوی سم را به این زن داده بود.

پلیس مالزی اعلام کرده تا زمانی که نمونه «دی ان ای» از سوی خویشاوندان مقتول در اختیار پلیس قرار نگیرد جسد او را به کره شمالی تحویل نمی دهد.

کد مطلب 3910150

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