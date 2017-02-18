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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳

شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرد:

آب انتقالی به یزد قطع شد

آب انتقالی به یزد قطع شد

یزد ـ مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان یزد گفت: جریان آب انتقالی به یزد از صبح امروز قطع شده و تا ۷۲ ساعت دیگر قطع خواهد بود.

سیدعلیرضا کربلایی اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آب خط انتقالی یزد از ساعت هفت صبح امروز قطع شده و به مدت ۷۲ ساعت قطع خواهد بود.

وی بیان کرد: قطعی آب به منظور انجام برخی تعمیرات اساسی در تأسیسات خط انتقال آب به استان صورت گرفته است.

کربلایی اکرم عنوان کرد: به منظور تأمین آب مورد نیاز، هماهنگی و پیش‌بینی‌های لازم با مسؤولان شرکت آب و فاضلاب استان یزد صورت گرفته است و مردم قطعی آب را احساس نخواهند کرد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: مردم از بابت قطعی آب نگرانی نداشته باشند ضمن اینکه عملیات تعمیرات با سرعت توسط متخصصان انجام خواهد شد.

کد مطلب 3910151

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