احمد بارگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دهه دوم فاطمیه در جزیره ایثار و مقاومت خارگ مدیریت ارشد شهری اولین یادواره تجلیل از مقام شامخ شهدای گمنام را با حضور سردار باقرزاده مسئول کمیته تفحص مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در جزیره خارگ برگزار خواهد کرد.

وی افزود: یکی از وظایف مدیران اجرایی کشور زنده نگهداشتن یاد شهدا است و در همین راستا حوزه فرهنگی شهرداری خارگ با برنامه‌ریزی‌های مدون صورت گرفته برنامه‌های ویژه در حوزه ایثار و شهادت به اجرا رسانده است.

بارگاهی تصریح کرد: راهیان نور دریایی جزیره خارگ یکی از نقاط عطف معرفی رشادت‌ها و مقاومت‌های خارگ مقاوم برای اقشار مختلف است که با تدبیر بسیج سرافراز و ستاد راهیان نور در جزیره خارگ هرساله به نحو شایسته‌ای در حال انجام است.

وی بیان کرد: مدیریت ارشد شهری خارگ همانند سال‌های گذشته، تمامی توان مالی، انسانی و عمرانی خود در خدمت این ستاد برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم است.

شهردار خارگ افزود: از رسالت فرهنگی همه مسئولان معرفی مناطق جنگی به نسل جدید بوده که جنگ را مشاهده نکرده‌اند و زوایای پنهان و ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را ندیده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، جزیره خارگ منطقه جنگی استان بوشهر است که دو هزار و ۸۸۸ بار به تعداد روزهای جنگ مورد هجوم دشمن قرار گرفته است.