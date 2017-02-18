فعالیت امروز ادارات اهواز تا ساعت ۱۲ تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانداری اهواز، ساعت کاری ادارات شهرستان اهواز بجز بانک ها و مراکز درمانی امروز شنبه ۳۰ بهمن ماه تا ساعت ۱۲ است.
همچنین باتوجه به گزارش ستادبحران استان و افزایش گردوغبار، مدارس در نوبت ظهر نیز تعطیل هستند.
اهواز - فرمانداری اهواز اعلام کرد که فعالیت های کلیه دستگاه های دولتی به جز بانک ها و مراکز درمانی تا ساعت ۱۲ تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانداری اهواز، ساعت کاری ادارات شهرستان اهواز بجز بانک ها و مراکز درمانی امروز شنبه ۳۰ بهمن ماه تا ساعت ۱۲ است.
همچنین باتوجه به گزارش ستادبحران استان و افزایش گردوغبار، مدارس در نوبت ظهر نیز تعطیل هستند.
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