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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

فعالیت امروز ادارات اهواز تا ساعت ۱۲ تعیین شد

فعالیت امروز ادارات اهواز تا ساعت ۱۲ تعیین شد

اهواز - فرمانداری اهواز اعلام کرد که فعالیت های کلیه دستگاه های دولتی به جز بانک ها و مراکز درمانی تا ساعت ۱۲ تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فرمانداری اهواز، ساعت کاری ادارات شهرستان اهواز بجز بانک ها و مراکز درمانی امروز شنبه ۳۰ بهمن ماه تا ساعت ۱۲ است.

همچنین باتوجه به گزارش ستادبحران استان و افزایش گردوغبار، مدارس در نوبت ظهر نیز تعطیل هستند.

کد مطلب 3910162

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