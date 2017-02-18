چرا دنیا برای ما جذاب است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیپ تصویری از حجت الاسلام پناهیان از لینک بالا قابل دریافت است.
متن کلیپ:
دوستان من، دنیا دلبری میکند درست است؟ دنیا چهاش دلبری میکند انسان را؟ چی موجب میشود؟ چی موجب میشود ما علاقهمند به دنیا میشویم و به آخرت توجه نداریم؟ بهشت از ما دلبری نمیکند امّا دنیا از ما دلبری میکند. بگویید جواب بدهید. سرگرمی است. در بهشت هم سرگرمی هست، بهترش هم هست. نقد است، درست است؟ چند نفر موافق هستند؟ نقد است. باور بفرمایید یک بحث یک دهه محرم میخواهد که من برای شما جا بیندازم که نقد بودن دنیا انسان را جذب نمیکند.
چون دنیا اینقدر هر گلش یک خار مغیلان وحشتناک دارد که فقط بلد است حال آدم را به هم بزند. درست به دنیا نگاه بکنی همین دنیای نقدی که گفتی. غذا خوردن یک همچین افتضاحی را به بار میآورد که حاضر نیستی ما اسمش را ببریم در جلسه، غذا خوردن از دهانت میافتد. خوابیدنی که عین مردن است، دیگر ازش لذّت نمیبری. از نقد بودن دنیا نگو. نقد بودن دنیا اثری ندارد.
آخرت چون نسیه است در دل ما نمینشیند. شما که میدانی جوانها هنوز ازدواج نکرده چه خیالاتی برشان میدارد برای ازدواج فکر میکنند . چه خبر خواهد شد در آینده. خیالات لذّتش بیشتر از عینیّات است. پس نقد بودن دنیا جاذب تو نیست. نسیه بودن آخرت رد کنندۀ تو نیست. مشکل چیست؟ دنیا ذکرش ما را خراب میکند، یادآوریاش.
دنیا نقد بودنش ما را خراب نمیکند! یادش ما را خراب میکند. دنیای نقد ذکرش ما را علاقهمند به آن میکند. آخرت بدون ذکرش آیا علاقهمندش خواهیم شد؟! در سبک زندگی خودت ذکر آخرت را قرار بده. ببین دنیای نقد رویت اثر دارد. والله العظیم اثر نخواهد داشت. برای اینکه ذکر آخرت زیاد بشود چهکار کنیم؟ امام باقر(ع) میفرماید روزی پنجاه تا حدّاقل آیۀ قرآن بخوان. میفرماید در چهارده نوبت قرآن بخوان. نه در یک نوبت بخوان جمع کن برو کنار. قرآن اساساً کتاب ذکرالآخرة است. دقیقهای یک دفعه آدم را میبرد در بهشت و جهنم میآورد. دقیقهای یک دفعه میبرد میآورد.
چه موجب میشود ما از آخرت فاصله بگیریم؟ یاد نکردن آن. و قرآن بهترین برنامه است. دنیا ذکرش ما را خراب میکند! یادآوریاش. در سبک زندگی خودت ذکر آخرت را قرار بده. ببین دنیای نقد رویت اثر دارد. والله العظیم اثر نخواهد داشت.
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