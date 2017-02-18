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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

در اثر عارضه قلبی:

امام جمعه خاش درگذشت

امام جمعه خاش درگذشت

زاهدان - رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سیستان و بلوچستان گفت: حجت الاسلام میری، امام جمعه شهرستان خاش شب گذشته بر اثر سکته قلبی به رحمت خدا پیوست.

حجت الاسلام غلامرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و مردم خاش اظهار داشت: حجت الاسلام محمد حسین میری شب گذشته بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

وی افزود: حجت الاسلام میری، اولین امام جمعه شهرستان خاش بود که در شهریور ماه سال ۱۳۷۴ به امامت نماز جمعه این شهرستان منصوب شد.

وی گفت: این روحانی فرهیخته از اخلاقی نیکو و پسندیده برخوردار بود که همواره محور وحدت و یکدلی در شهرستان خاش و استان بود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به زودی محل و زمان تشیع جنازه و مراسم خاکسپاری ایشان اعلام می شود.

کد مطلب 3910167

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