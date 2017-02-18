امام جمعه خاش درگذشت

حجت الاسلام غلامرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به خانواده ایشان و مردم خاش اظهار داشت: حجت الاسلام محمد حسین میری شب گذشته بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

وی افزود: حجت الاسلام میری، اولین امام جمعه شهرستان خاش بود که در شهریور ماه سال ۱۳۷۴ به امامت نماز جمعه این شهرستان منصوب شد.

وی گفت: این روحانی فرهیخته از اخلاقی نیکو و پسندیده برخوردار بود که همواره محور وحدت و یکدلی در شهرستان خاش و استان بود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به زودی محل و زمان تشیع جنازه و مراسم خاکسپاری ایشان اعلام می شود.