ایجاد خاکریز مردمی در حوزه فرهنگ هدف اصلی تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی مقدم صبح شنبه در در دومین نشست دبیران و مسئولین اجرایی کانونهای فرهنگی تبلیغی مازندران ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهرا (س) و با تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته از سوی کانونهای فرهنگی تبلیغی مازندران در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و دغدغه معظم له در حوزه فرهنگ و اشاره ابتدای سال ایشان در خصوص جوشش فعالیتهای خودجوش مردمی در حوزه فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی با استفاده از ظرفیتهای موجود در حال آماده کردن خاکریزهای مردمی در بخش فرهنگی است و این پویایی را در وجود هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی و تبلیغی، مؤسسات قرآنی نهادینه خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به حضور چشمگیر مردم در یومالله بیست دوم بهمن امسال و حضور پرشور جوانان و نوجوانان در جویش های مردمی در سالهای اخیر افزود: نقش مردم در منظومه و مکتب امام خمینی (ره) بسیار اثرگذار و بیبدیل است و مبنای حرکت امام خمینی (ره) با حمایتهای عموم مردم ایران اسلامی شروع شد و پیروزیها در تمامی عرصههای مختلف باایمان و بصیرت مردم ایران اسلامی ادامه خواهد داشت.
معممی مقدم سازمان تبلیغات اسلامی را بسترساز ایجاد ظرفیتهای مردمی در عرصههای مختلف فرهنگی دانست و بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی باهدف ایجاد ظرفیتهای مردمی در حوزه فرهنگ توسط امام راحل تشکیل شد و امروز هم این مردم هستند که بیشترین نقش را در نظام اسلامی در حوزه فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی ایفاء میکنند.
مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برخی ویژگیهای دشمنان در نظام اسلامی اشاره کرد و تصریح کرد: دشمنشناسی و رصد فعالیتهای معاندانه دشمنان امروز باید اولویت فعالیت کانونهای فرهنگی و تبلیغی قرار گیرد ولی در کنار آنهم باید در خصوص دوست شناسی و جذب مخاطب برای حوزه فعالیتهای دینی و فرهنگی هم برنامهریزی مدون و دقیق داشت.
این مسئول فرهنگی با تأکید بر تقویت جبهه گفتمان انقلاب اسلامی و با اشاره به اینکه جبهه انقلاب اسلامی کانون توجهات جهانی است خاطرنشان کرد: دشمن با توجه به کارآمدی نظام اسلامی در سه دهه اخیر و با توجه به رشدهای چشمگیر در حوزه علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی در اقتصاد با توجه به تحریم ظالمانه درصدد ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی است که خوشبختانه امت بصیر ایران اسلامی در راهپیمایی بیست دوم بهمن مشت محکمی بر دهان این یاوهگوییهای مستکبران عالم زد.
معممی مقدم برگزاری مراسم اعتکاف، پیادهروی عظیم اربعین حسینی و غیره را رویشهای انقلاب اسلامی در سالهای اخیر دانست و تأکید کر د: باید برای هر چه باشکوهتر شدن این مراسمات و شعائر دینی در کشور برنامهریزی دقیق و مستمری صورت گیرد.
مدیرکل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی با انتقاد از برخی اظهارنظرها در خصوص دریافت وجه در قبال اعزام سوریه توسط مدافعان حرم بیان داشت: شهید بزرگوار رحیم کابلی اسطوره جهاد و مقاومت هم در حوزه فرهنگ بود و هم در حوزه ایثار و شهادت و در هر دو جبهه از خود نامی نیک به یادگار گذاشت و اینهمه بصیرت و دلدادگی در خط ولایت را نمیشود با هیچرقم ارزشگذاری کرد.
این مسئول فرهنگی در پایان آسیبهای اجتماعی را معضل امروز جوامع اسلامی دانست و تأکید کرد: آسیبهای اجتماعی مسئلهای حل نشدنی نیست ولی باید برای رفع آن در جامعه اسلامی تلاش و همت داشت که با توجه به ظرفیتهای کانونهای فرهنگی و تبلیغی، هیئات مذهبی میتوان در کاهش و شناخت این آسیبها نقشآفرینی کرد.
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