داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امدادگران و نجات گران جمعیت هلال‌احمر البرز طی هفته گذشته به ۴۵ نفر حادثه‌دیده خدمات امدادی ارائه کردند.

به گفته رجبی امدادگران البرزی به ۲۳ نفر در حوادث جاده‌ای، دو نفر در حوادث برف و کولاک، دوازده نفر در حوادث ریزش آوار خدمات‌رسانی کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر البرز بابیان اینکه سه نفر از خدمات حضوری بهره‌مند شده‌اند، گفت: نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر البرز به دو نفر در حوادث صنعتی و کارگاهی و سه نفر دیگر در حوادث کوهستانی خدمات‌رسانی کردند.

وی با تأکید بر اینکه ۱۶ نفر در حوادث هفته گذشته آسیب دیدند، گفت: از این تعداد ۱۴ نفر مصدوم شدند که ۱۲ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و دو نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی مداوا شدند.