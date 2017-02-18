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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

امروز شنبه؛

برخی مدارس آذربایجان غربی در شیفت بعد از ظهر تعطیل شد

برخی مدارس آذربایجان غربی در شیفت بعد از ظهر تعطیل شد

ارومیه – آموزش و پرورش آذربایجان غربی در اطلاعیه ای از تعطیلی برخی مدارس استان به دلیل برف و یخبندان امروز شنبه ۳۰ بهمن ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است، با توجه به برودت هوا و لغزنده بودن سطح معابر و خیابانها و کولاک برف، مدارس برخی مناطق استان، امروز شنبه ۳۰ بهمن، در نوبت بعد از ظهر به این شرح تعطیل اعلام می شود:

• ارومیه (نواحی یک و دو) : مقطع ابتدایی شهری و تمامی مقاطع روستایی

• بوکان: تمامی مقاطع روستایی

• مهاباد، سردشت، اشنویه، بخشهای سیلوانا، صومای برادوست، انزل و نازلو در تمامی مقاطع تحصیلی

• تکاب: مقطع ابتدایی

امروز در سری صبح نیز برخی مدارس استان از سوی آموزش و پرورش استان تعطیل اعلام شده بود.

کد مطلب 3910170

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    نظرات

    • ... IR ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام آیا متوسطه دوره اول در شیفت بعد از ظهر ارومیه در ناحیه دو تعطیل است یا نه؟ لطفا جواب...
    • وفامنش IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرا متوسطه اول رو تعطیل نکردین؟؟ مگه ما سردمون نمیشه؟؟ واقعا که هیچ وقت مارو در نظر نمیگیرین!

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