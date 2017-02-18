برخی مدارس آذربایجان غربی در شیفت بعد از ظهر تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است، با توجه به برودت هوا و لغزنده بودن سطح معابر و خیابانها و کولاک برف، مدارس برخی مناطق استان، امروز شنبه ۳۰ بهمن، در نوبت بعد از ظهر به این شرح تعطیل اعلام می شود:

• ارومیه (نواحی یک و دو) : مقطع ابتدایی شهری و تمامی مقاطع روستایی

• بوکان: تمامی مقاطع روستایی

• مهاباد، سردشت، اشنویه، بخشهای سیلوانا، صومای برادوست، انزل و نازلو در تمامی مقاطع تحصیلی

• تکاب: مقطع ابتدایی

امروز در سری صبح نیز برخی مدارس استان از سوی آموزش و پرورش استان تعطیل اعلام شده بود.