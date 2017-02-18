محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۳۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۲۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۳۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۷۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در مریانج، ۲ مورد حریق مغازه در ده متری رضوان و جوادیه و بصدا درآمدن آژیر اعلام حریق بانک در خیابان شریعتی بوده است که توسط آتش نشانان مهار شد.