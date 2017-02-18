۲ پرواز فرودگاه اهواز لغو شد/برخی پروازها در حالت انتظار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، دو پرواز فرودگاه اهواز در صبح امروز شنبه(۳۰ بهمن) به دلیل وقوع گرد و غبار، لغو و تعداد دیگری از پروازهای این فرودگاه نیز با تاخیر انجام شدند. همچنین پرواز ساعت ۸:۴۵ مسیر اهواز - تهران و پرواز ساعت ۸:۵۰ دقیقه مسیر اهواز - تهران و پرواز مسیر اهواز - مشهد به دلیل بدی هوای اهواز و مشهد، با تاخیر انجام خواهد شد و اکنون هم در حالت انتظار قرار دارند.

به دلیل وقوع پدیده گردو غبارتوام با خاک در استان خوزستان در صبح روز شنبه، شعاع دید تا ۴۰۰ متر در برخی مناطق کاهش یافته است.