حوادث رانندگی ۵۵۱ قربانی در مازندران گرفت

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۱۰ ماهه امسال، ۵۵۱ نفر در حوادث رانندگی استان مازندران جان خود را از دست داده‌اند، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که ۶۲۲ نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، ۱۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: از مجموع تلفات حوادث رانندگی ۱۰ ماهه امسال در استان مازندران ۴۳۲ نفر مرد و ۱۱۹ نفر زن هستند و شهرهای ساری و میاندرود با ۹۱، بابل با ۷۶ و آمل با ۶۳ فوتی بیشترین شهر و گلوگاه با ۹ فوتی کمترین شهرهایی هستند که در آن گزارش شده است.

وی تصریح کرد: در این گزارش با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در ده ماهه امسال آمده است: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با ۳۵۳ مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با ۱۷۰ مورد در تصادفات درون شهری و ۲۸ مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

عباسی با اشاره به افزایش دو درصدی مصدمان تصادفات رانندگی گفت: در حوادث رانندگی ۱۰ ماهه امسال ۱۳ هزار و ۳۷۹ نفر مصدوم شده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش داشته است.