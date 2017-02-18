قطع برق ۲۸ روستای خراسان جنوبی بر اثر بارندگی و سیل

محمد ابراهیم شرکا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال بارش شدید باران و جاری شدن سیل در برخی از روستاهای استان برق روستاهای چهار شهرستان استان قطع شده است.

وی با اشاره به قطع برق ۲۰ روستای شهرستان بیرجند، بیان کرد: خراشاد، سورگ، بهدان، بهلگرد و حدود ۱۵ روستا در جنوب بیرجند از جمله این روستاها هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی همچنین از قطع برق شش روستای شهرستان قاین خبر داد و گفت: این روستاها شامل علی آباد، خنجوک، چدان، کلاته سعید و شاخنات می شوند.

شرکا ادامه داد: در شهرستان نهبندان برق روستای حیدرآباد و در شهرستان سربیشه نیز روستای مختاران قطع شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اکیپ های شرکت برق در حال برق رسانی به این روستاها هستند، عنوان داشت: در برخی از روستاها به دلیل طغیان رودخانه ها و سیل امکان برق رسلانی وجود ندارد و تا زمان قطع سیل نمی توان کاری انجام داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اضافه کرد: در بقیه شهرستان ها هیچ مشکلی از نظر برق رسانی وجود نداشته و وضعیت پایدار است.