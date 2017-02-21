رئیس کمیته داوران جهانی در راه تهران/ هزینه سنگین برای ایرانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار و دوره بازآموزی بین‌المللی داوری در دو بخش پومسه و مبارزه ۱۲ اسفندماه در تهران و به میزبانی مرکز جهانی تکواندو ایران آغاز می شود.

برای حضور در این دوره برخی از مسئولان فدراسیون جهانی تکواندو بخصوص رئیس کمیته داوران راهی تهران خواهند شد. نود و سومین سمینار داوری کیوروگی و صد و هفتمین دوره بازآموزی داوری کیوروگی به مدت ۴ روز و سی و یکمین سمینار پومسه و بیست و نهمین دوره بازآموزی پومسه به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

تدریس دوره بازآموزی در بخش مبارزه بر عهده «شکیرچلبات» رئیس سوئدی کمیته داوران فدراسیون جهانی است. «مصطفی موتارازاک» از هلند نیز تدریس بخش پومسه را برعهده دارد.

البته در سفر به تهران «فیلیپ بادو» رئیس کمیته مسابقات و «پارک یانگ»رئیس کمیته آموزش فدراسیون جهانی «چلبات» را همراهی می کنند.



فدراسیون تکواندو اعلام کرده که مربیان می‌توانند به عنوان ناظر در صد و هفتمین دوره بازآموزی داوری کیوروگی شرکت نمایند تا در جریان اصلاحات قوانین مسابقات قرار گیرند.



هزینه شرکت در نود و سومین سمینار داوری بین‌المللی کیوروگی و سی و یکمین سمینار پومسه ۳۰۰ دلار، صد و هفتمین دوره بازآموزی کیوروگی و بیست و نهمین دوره بازآموزی پومسه ۱۰۰ دلار و هزینه حضور مربیان ۵۰ دلار می‌باشد.

البته در کنار این هزینه دلاری که باید به نماینده فدراسیون جهانی تحویل داده شود، داوران متقاضی باید مبلغ ۷ میلیون ریال نیز پرداخت کنند. مبلغی که به گفته مسئول روابط عمومی فدراسیون بابت هزینه های جاری از جمله اسکان، تغذیه و پذیرایی از داوران حاضر اخذ خواهد شد.