  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش؛

تیم ملی اسلالوم عازم مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند شد

تیم ملی اسلالوم عازم مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند شد

تیم ملی اسلالوم ایران با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش با هدف حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم تایلند شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مسابقات قهرمانی آسیا اسلالوم ۶ تا ۸ اسفندماه در شهر ناخن نایوک کشور تایلند برگزار می شود. تیم ملی اسلالوم کشورمان با ترکیب ۳ قایقران در بخش بانوان و ۸ قایقران در بخش آقایان به منظور حضور در این رقابت ها عازم تایلند شد.

سازمان منطقه آزاد کیش حامی قایقرانان کشورمان در این رقابت ها است.

کتایون اشرف در بخش بانوان، مسعود خدایاری، هیوا نسیمی و بردیا مهرجو در بخش آقایان کادر فنی تیم ملی را در این رقابت ها تشکیل می دهند.

رکسانا رازقیان، دنیا محمدی و فائزه روناسی در بخش بانوان و امیرمحمد فتاح پور، مهدی کریمی، همایون محمدپور، امیر رضانژاد، رضا خلیلی، دانیال خسروی، ماهان ادریسی و محمدمهدی کنارنگ در بخش آقایان قایقرانان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا هستند.

کد مطلب 3910186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها