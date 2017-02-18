حمایت کمیته امداد از ۱۵ هزار سالمند البرزی/اجرای طرح شهید رجایی

سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه خدمترسانی به سالمندان در قالب طرح شهید رجایی انجام میشود، اظهار کرد: عمده سالمندان تحت حمایت کمیته امداد البرز در مناطق روستایی شهرستانهای طالقان، ساوجبلاغ و جاده چالوس ساکن هستند .
وی تصریح کرد: ارائه خدمات درمانی، معیشتی و اولویت در اعزام به سفرهای زیارتی از جمله فعالیتهای کمیته امداد برای خدمترسانی به سالمندان نیازمند تحت حمایت است .
کرابی افزود: مطابق هماهنگیهای انجامشده، استفاده از خدمات درمانی، مراقبتهای بهداشتی، چکاب پزشکی و نگهداری سالمندان نیازمند در مجموعه کهریزک استان البرز برای سالمندان تحت حمایت کمیته امداد رایگان است.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد البرز گفت: اجرای همایشهای تکریم سالمندان، ارائه خدمات مشاورهای و معاینات پزشکی، تست قند و فشارخون از دیگر خدمات این نهاد به سالمندان است.
وی یادآور شد: کمکهای خیرین به محرومان نقش مهمی در ارائه خدمت مطلوبتر به مددجویان تحت حمایت ایفا میکند و انتظار داریم نیکوکاران همواره در امر رسیدگی به نیازمندان این استان به ما مدد برسانند .
کرابی همچنین بابیان اینکه حدود ۷۰ درصد خانوادههای تحت حمایت البرزی دارای سرپرست زن هستند، تصریح کرد: عمده برنامهریزی و دغدغه این اداره کل رسیدگی به امور معیشتی، اشتغال، فرهنگی و درمان زنان سرپرست خانوار، شامل زنان فوت همسر، مطلقه، همسران مردان زندانی، زنان خودسرپرست به عبارتی زنان سالمند تنها و دختران خودسرپرست است .
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