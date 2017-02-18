بارش برف ۸۰ سانتی متری در ارتفاعات فومن/ تمامی راه ها باز است

حسین اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف طی دو روز گذشته در سطح شهرستان، اظهار کرد: با تلاش همه اکیپ های راهداری و دستگاه های خدمات رسان و اعضای ستاد مدیریت بحران تمامی راه های اصلی، فرعی و روستای باز و تردد در آن جریان دارد.

وی با بیان اینکه در ارتفاعات شهرستان فومن شاهد بارش برف بیش از ۸۰ سانتی متری بودیم، افزود: با وجود این شرایط هم حتی برای یک دقیقه جاده و راهی بسته نبود.

فرماندار فومن خاطرنشان کرد: تمامی اکیپ های راهداری که عموما بخش خصوصی، مردم، دهیاران و شوراها بودند تلاش کردند تا تمامی راه ها با وجود شدت بارش باز و تردد جریان داشته باشد.

وی به وضعیت حامل های انرژی اعم از آب، برق، گاز و سوخت اشاره کرد و گفت: در خصوص برق، قطعی گسترده گزارش نشده و قطعی ها تنها به صورت موردی بوده است.

به گفته این مسئول در خصوص سایر حامل های انرژی همانند گاز و آب نیز مشکلی وجود ندارد و قطعی گزارش نشده است.

اسماعیل پور در ادامه به وقوع تعداد زیادی تصادف خسارتی در سطح شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: به رغم هشدارهای داده شده مبنی بر خودداری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرستان تعدادی که اکثرا مسافر بودند به دلیل نداشتن آگاهی و شناخت نسبت به وضعیت راه های شهرستان سبب وقوع تصادف شدند.

وی افزود: خوشبختانه این تصادفات خسارت جانی نداشته و مصدومی که نیازمند انتقال به مراکز درمانی نیز باشد نداشته ایم.