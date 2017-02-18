به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده صبح شنبه در همایش فرصت های سرمایه گذاری با رویکرد منطقه آزاد اقتصادی گرمسار در تهران ضمن بیان اینکه سرمایه گذاری امری حساس در جامعه است، ابراز داشت: ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری باید در اولویت دست اندرکاران و مسئولان استانی و کشوری باشد تا شاهد ترویج سرمایه گذاری باشیم.

وی افزود: سرمایه امر بسیار حساس و اقتصادی است که از کوچکترین ناملایمات می تواند هراس داشته باشد لذا باید زمینه های سرمایه گذاری را فراهم کرد.

عضو کابینه یازدهم با تاکید بر اینکه باید فضای کشور را آرام کرد، بیان داشت: دروغ، افترا و تهمت برای کشور آفت است، ناسزا می تواند ذهن افراد را تحت تاثیر قرار دهد لذا باید از آن پرهیز کرد.

نعمت زاده بیان داشت: در سال گذشته یک کمپین مجازی خودروی ایرانی نخریم توسط شبکه های مجازی با نیت افترا و تخریب آنچنان نقل محافل شد که به واقع تاثیر مخرب یک شایعه را تمام جامعه مشاهده کردند لذا بیان شایعه آسان است اما جمع کردن آن کار دشواری است.

وی افزود: افرادی در همان برهه دیدند که صنعت خودرو سازی ما امروز به صنعت پیشران چرخ های اقتصادی کشور بدل شده و اگر میزان رشد اقتصادی این صنعت را در مقایسه با سال قبل در نظر بگیریم از رشد خوبی برخوردار می شود، لذا این شایعات را به راه انداختند تا همه وجهه اقتصادی را تخریب کنند پس باید از این رفتارها به دور باشیم تا جامعه آرامش داشته باشد و در آن فضا می توانیم کار سرمایه گذاری را گسترش دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این بحث، توضیح داد: ما با این کمپین ها بسیار محکم برخورد کردیم حتی برخی در داخل بدنه دولت انتقاد کردند که این کمپین ها در دست عده ای جوان قرار دارد اما من معتقد بودم پشت سر این موضوع برنامه ای است که من هسته این اقدامات را پیدا کردم و جالب اینجاست که از بیت المال نیز حقوق می گرفتند.

نعمت زاده بیان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روی خرید کالای ایرانی فراوان تاکید دارند و متاسفانه عده ای کمر به راه اندازی کمپین هایی می بندند که خودروی ایرانی را مردم نخرند، جالب اینجاست که همین افراد تا دو ماه پیش همین خودروها را می خریدند و استفاده می کردند.

وی افزود: با وجود هجمه های منفی موجود علیه دولت در صنعت خودروسازی رشد ۴۰درصد را شاهد هستیم و قطعه سازان بار دیگر به سطح بالای فعالیت تولیدی خود بازگشته اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با تلاش می توان محیط کار، تولید و سرمایه گذاری را به نوعی مدیریت کرد که همه امیدوار باشند، گفت: خوشبختانه در سال های اخیر این اقدام صورت گرفته است لذا باید برنامه ریزی خوب را در راه توسعه، پیشرفت و تعالی انجام داد، آنهایی که مردم را ناامید می سازند، به خودشان، مردم و مملکت ظلم می کنند لذا امیدواریم دوستداران نظام و انقلاب و دوستداران پیشرفت کشور به واقع در جامعه امید ایجاد کنند.

نعمت زاده درباره استان سمنان و توسعه منطقه ویژه اقتصادی در گرمسار، بیان داشت: این منطقه دارای ظرفیت های خوب اقتصادی است.

وی با بیان اینکه سمنان با قابلیت های زیادی که در بخش های معدن دارد در زمره پنج استان اول کشور است، افزود: در بخش صنعت همچنین به خاطر نزدیکی به پایتخت و هم کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب، مزیت های فراوانی دارد من به یاد دارم که در دوران سازندگی سمنان جز چند واحد نخریسی و پی وی سی، چیز دیگری نداشت اما با تلاش شبانه روزی این استان، دارای سه منطقه ویژه اقتصادی است.

عضو کابینه یازدهم همچنین گفت: وجود این سه منطقه اقتصادی در استان سمنان یکی از فرصت های ویژه برای سرمایه گذاری است و امروز خوشبختانه شاهد راه اندازی منطقه ویژه گرمسار و سمنان هستیم اما منطقه اقتصادی ویژه دامغان هنوز برای انعقاد قرار داد ساخت در دستان پیمانکاران است که با توجه به ظرفیت های خوب این استان، امیدواریم شاهد بهره برداری از این واحد نیز باشیم.

نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه برنامه نخست توسعه در سال۶۷ تقدیم مجلس شد، گفت: آیت الله هاشمی معتقد بودند که این برنامه به دلیل اینکه در شرایط جنگی بسته شده بود، برنامه ای جامع نیست لذا این برنامه توسط دولت سازندگی از مجلس پس گرفته شد تا دوباره توسط تیمی کارشناسی به آن رسیدگی شود که بنده در زمره آن تیم بودم.

وی افزود: یکی از بندهایی که به این برنامه افزوده شد، دو بند بیستم و بیست و یکم این برنامه بود که موضع آنها مناطق ویژه اقتصادی است لذا این مناطق ویژه اقتصادی از همان زمان مد نظر دولت مردان بود چرا که نگاه خوبی نسبت به این مناطق وجود دارد که می توانند اشتغال زا و توسعه محور باشند.

وزیر صنایع دولت یازدهم همچنین گفت: وجود مناطق ویژه اقتصادی با توجه به مزیت های هر منطقه از کشور می تواند فرصت های خوبی را در زمینه های تولیدی و اقتصادی در اختیار کشور قرار دهد.

نعمت زاده بیان داشت: یکی از ویژگی های مهم این مناطق اقتصادی، اشتغال زا بودن آنها است که امروز می تواند یک بخش کوچکی از دغدغه های مردمی را رفع کند که اولویت دولت و وزارت صنایع نیز به حمایت از این مقوله است.