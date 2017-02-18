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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

توسعه همکاری واحد علوم تحقیقات و دانشگاه استونگر نروژ

توسعه همکاری واحد علوم تحقیقات و دانشگاه استونگر نروژ

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با دانشگاه استونگر نروژ تفاهم نامه همکاری با محوریت فعالیت های علمی و آموزشی امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، این تفاهم نامه همکاری با هدف برقراری برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک، تبادل دانشجو، پژوهشگر و اعضای هیات علمی، ایجاد فرصت مطالعاتی، همکاری در زمینه تجاری سازی دانش و توسعه زبان و ادبیات منعقد شد.

همچنین برگزاری گردهمایی های علمی مشترک، همکاری در مجلات علمی، زمینه سازی برای برگزاری دوره‌ها و کارگاه های مشترک، همکاری مشترک در زمینه پارک های علم و فناوری و معرفی تاریخ و هنر و تمدن دو کشور ایران و نروژ از دیگر اهداف این تفاهم نامه همکاری بوده است.

این تفاهم نامه همکاری به مدت سه سال اعتبار دارد.

کد مطلب 3910193

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