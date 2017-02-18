محور کندوان بازگشایی شد/ اعزام اکیپ های برفروبی به مناطق روستایی

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محورهای اصلی استان اعم از کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر باز است، اظهار داشت: با تلاش بی وقفه، علیرغم بارش برف و کولاک ازساعت ۱۵ روز جمعه تا ساعت ۷ صبح روز شنبه عملیات راهداری زمستانی و برف روبی و نمک پاشی با تجهیزات و ماشین آلات راهداری مثل بلدوزر, گریدر, کامیون‌های نمک پاش و عوامل راهداری در تمامی محورهای استان انجام شده است.

وی در ادامه افزود: پشتیبانی و هدایت گشت‌های راهداری برای عملیات راهداری در محورهای مواصلاتی استان مازندران توسط اعضای ستاد بحران با حضور معاون عمرانی استانداری صورت پذیرفت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران اظهارداشت: با توجه به امکانات و نیروهای راهداری، اولویت اصلی این اداره کل بازگشایی راه‌های شریانی و اصلی بوده و محورهای فرعی و روستایی به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

وی در ادامه گفت: با توجه به این مهم و با برنامه ریزی صورت گرفته، این اداره کل اکیپ‌های ویژه ای را برای بازگشایی و برفروبی محورهای فرعی و روستایی استان در نظر گرفته که به مناطق مختلف اعزام شدند.

آفرین محمدزاده از همه هموطنان که قصد تردد در محورهای کوهستانی را دارند خواستند با تجهیزات زمستانی مثل زنجیر چرخ و لباس‌های گرم اقدام به مسافرت نمایند.

گفتنی است مرکز مدیریت راههای استان مازندران نیز با دو شماره تلفن ۱۴۱ (گویا) و ۳۳۳۲۲۳۲۰ (شبانه روزی) و همچنین سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافرین و مردم عزیز برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان است.