برپایی نمایشگاه دستاوردهای اشتغال مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن ولیئی در جمع مدیران و روسای مدیریت های تابعه استان با اشاره به اینکه حوزه اشتغال و خودکفایی در این نهاد حوزه ای فرابخشی است، اظهار کرد: اشتغال موضوع فرابخشی است و تنها بر عهده یک حوزه قرار ندارد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به ماده دو اساسنامه کمیته امداد، افزود: هدف از تشکیل امداد امام، توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان است.

وی با اشاره به بند سه ماده شش اساسنامه تصریح کرد: فراهم آوردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانواده‌های نیازمند از طریق استعداد سنجی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اعطای وام خدمات در حد توان از وظایف این نهاد است.

ولیئی با اشاره به ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای، توانمندسازی و خروج از حمایت های مستقیم حداقل سالانه ۱۰ درصد خانوارهای تحت حمایت دستگاه های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه یک هزار و ۶۳۳ طرح اشتغال با اعتباری بیش از ۲۷۴ میلیارد و ۱۵۳ میلیون ریال در ۱۰ ماهه امسال اجرا شده است، افزود: از این تعداد ۴۷۸ طرح از محل اعتبارات امدادی، یک هزار و ۱۴۸ طرح از محل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها مابقی نیز به صورت تلفیقی بوده است.

وی با بیان اینکه مددجویان با فراگرفتن آموزش های لازم در مراکز فنی و حرفه‌ای از طریق موسسه‌های کاریابی و شرکت های خدماتی به صورت مستقیم به کارفرمایان معرفی و مشغول به کار می‌شوند، تصریح کرد: کارفرمایان با مراجعه به کمیته امداد می‌توانند نسبت به ارائه درخواست نیروی کار اقدام کرده و از بسته تشویقی کاریابی این نهاد بهره‌مند شوند.

ولیئی تصریح کرد: کمیته امداد به جهت ایجاد انگیزه برای کارفرمایان و دفاترکاریابی و فراهم سازی زمینه اشتغال مددجویان تحت حمایت، بسته های تشویقی در نظر گرفته است که مطابق آن در سال اول ۱۰۰ درصد بیمه حق کارفرما و در سال دوم ۵۰ درصد آن توسط کمیته امداد پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه از طریق اشتغال زایی مددجویان زمینه برای توانمند شدن آنان فراهم می شود، اظهارکرد: طی ۱۰ ماهه امسال برای بیش از یک هزار و ۴۵ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد کاریابی شده که از این تعداد ۸۰۵ نفر زن و بقیه مرد هستند.

ولیئی رویکرد این نهاد را توانمندسازی مددجویان تحت حمایت از طریق اجرای طرح های اشتغال، آموزش های فنی و حرفه ای و پرداخت تسهیلات اشتغال عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف اساسی کمیته امداد ایجاد اشتغال پایدار و هدایت مددجویان به سمت توانمند شدن است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین از برپایی نمایشگاه دستاوردهای مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد و گفت: نمایشگاهی از توانمندی و فعالیت‌های مددجویان اسفندماه امسال با برپایی ۱۲۰ غرفه در محل اداره کل کمیته امداد استان تهران برگزار خواهد شد که شهروندان تهرانی می توانند با هدف تقویت تولیدات داخلی و کمک به اقتصاد مقاومتی مایحتاج خود را از این نمایشگاه تهیه کنند.