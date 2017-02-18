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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آمار مصدومان واژگونی اتوبوس در محور بیرجند- مشهد به ۱۸ نفر رسید

آمار مصدومان واژگونی اتوبوس در محور بیرجند- مشهد به ۱۸ نفر رسید

بیرجند- رئیس اداره حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه واژگونی اتوبوس بیرجند - مشهد، تاکنون ۱۸ مصدوم و دو کشته برجای گذاشته است.

شهرام طاهر زاده در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در محور بیرجند- مشهد به ۱۸ نفر و متوفیان نیز به دو نفر رسیده است.

وی از حضور چهار دستگاه آمبولانس در صحنه خبر داد و اظهار کرد: ۱۸ مصدوم برای عملیات درمانی به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

طاهر زاده با بیان اینکه عملیات امداد و نجات ادامه دارد، افزود: برای نجات مسافران گرفتار در اتوبوس، از سازمان آتش نشانی و هلال احمر نیز درخواست کمک و اعزام نیرو کرده ایم.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: هنوز آمار مشخصی از تعداد کشته ها و مجروحان این حادثه نداریم.

کد مطلب 3910199

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