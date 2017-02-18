اکثر مردم آمریکا کاملا به رسانه ها بی اعتماد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، آخرین نظرسنجی که توسط این شبکه طرفدار دونالد ترامپ انجام شد، نشان می دهد جامعه آمریکا به شدت دو قطبی شده و اینکه بی اعتمادی به رسانه ها در میان مردم موج می زند.

طبق این نظرسنجی که نتایجش روز جمعه مشخص شد، ۴۵ درصد از شرکت کنندگان گفتند به دونالد ترامپ بیشتر از رسانه ها اعتماد دارند و ۴۲ درصد رسانه ها را قابل اعتمادتر دانستند.

«هوارد کرتز» در برنامه «اولین صد روز» در تلویزیون فاکس نیوز گفت: نتیجه این نظرسنجی ضرورت بازنگری روزنامه نگاران در مورد شغلشان را ایجاب می کند. میزان بی اعتمادی مردم آمریکا به رسانه های این کشور به بالاترین حد در تاریخ ایالات متحده رسیده است. اکثر رسانه های معروف آمریکا مواضعی متفاوت با رئیس جمهوری جدید این کشور دارند و ترامپ نیز روز پنجشنبه در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، رسانه ها را دروغگو خواند و گفت مردم، واقعیت را می دانند.