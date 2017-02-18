به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره روابط عمومی آتش نشانی مشهد، سید محمد رجایی صبح شنبه در تشریح جزئیات سانحه رانندگی که در ۲۰ کیلومتری مشهد رخ داد، اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه اتوبوس در محور باغچه – مشهد در حالی واژگون شد که حدود ۴۰ سرنشین داشت. پس از اطلاع از وقوع تصادف در این محور چهار دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاه ۹ شهدا به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: با اشاره به اظهارات شاهدین ماجرا مبنی بر اینکه این دستگاه اتوبوس به دلیل لغزندگی ناشی از بارندگی واژگون شده است، علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی می باشد.

سرپرست ایستگاه ۹ شهدای آتش نشانی مشهد با بیان اینکه در این تصادف ۱۱ نفر از مسافران به صورت سرپایی درمان شدند، عنوان کرد: پنج نفر از سرنشینان این وسیله نقلیه داخل کابین خودرو محبوس شدند که متاسفانه یک زن و چهار مرد به دلیل شدت جراحات در صحنه جان باختند.

وی با بیان اینکه تیم های امدادی هلال احمر و اورژانس در محل حادثه حضور دارند، گفت: ماموران آتش نشانی هم اکنون در حال عملیات رها سازی حادثه دیدگان و اقدامات ایمنی لازم در محل حادثه می باشند .