نمایشگاه سراسری کتاب در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، اکبر اسکندری نژاد در این باره اظهار کرد: یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین از دوم تا هفتم اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه‌ های بین ‌المللی قزوین برگزار می‌ شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از دوم اسفند ماه آغاز به کار می کند اما آیین گشایش رسمی آن با حضور سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سوم اسفند ماه در محل نمایشگاه برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اضافه کرد: در یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین، ٢٣٠ ناشر کشوری با ٤٧ هزار عنوان کتاب حضور دارند و علاقمندان می ‌توانند هر روز از ساعت ٩ تا ١٢ و ١٦ تا ٢١ از این نمایشگاه بازدید کنند.

وی تصریح کرد: در حاشیه این نمایشگاه، نشست‌های تخصصی کتاب، شب شعر، جشن امضای کتاب، رونمایی و نقد کتاب در نظر گرفته شده که بر اساس برنامه ای که در نمایشگاه اعلام می شود، از ساعت ١٦ تا ٢٠ با حضور چهره‌ های شناخته شده حوزه فرهنگ برگزار می شود.

اسکندرنژاد تصریح کرد: همچنین برنامه های متنوعی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش برای آشنایی کودکان و نوجوانان با کتاب و کتابخوانی در نوبت صبح در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین با ٣٠ درصد تخفیف آثار خود را ارائه می کند.