روزهای برفی تبریز از شادی مردم تا تکاپوی مسئولان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها – بهنام عبداللهی: این روزها که سفیدی پررنگ‌ترین روزهای خود را در تبریز تجربه می‌کند، نمی‌دانیم باید گفت تبریز برفی یا برف تبریزی!؟ شاید تنها برف است که می‌تواند یک جمعه را از «جمعه‌گی» اش یعنی دل‌خستگی و تکرار دربیاورد و آن را به یکی از روزهای خوش و به یادماندنی بدل کند.

برف تداعی‌کننده معانی و خاطرات خوش زیادی مثل تعطیلی، مثل آدم‌برفی، مثل برف‌بازی و... است و امروز روز مناسبی بود که همه تبریزی‌ها این معانی سرد را در دل خود گرم کنند. برخلاف عقیده اقلیتی که فکر می‌کنند روزهای برفی روز خوبی برای خواب و استراحت و نوشیدن چای است، عده‌ای کثیر برای تجربه کردن یک روز خوش به کوچه‌ها و خیابان‌ها روی می‌آورند.

پارک ائل‌گلی تبریز طبق روال عادی، در روزهای تعطیل جمعیت بیش‌تری را با شور و نشاطی چندبرابر در خود می‌بیند و اگر آن روز تعطیل با یک برف حسابی هم مصادف شود، دیگر می‌توان آن روز ائل‌گلی را یکی از شادترین و پرشورترین روزهای سال به حساب آورد.

برف و چهره ای متفاوت از تبریز در یک روز تعطیل

مردم از نقاط مختلف و دور و نزدیک شهر آمده بودند تا تمام آلودگی‌هایی را که در چند مدت اخیر روی نفس‌هایشان نقش بسته بود، پاک کنند، آمده بودند تا هرچه دلتنگی و غم و افسردگی‌ اخیر است با برف سرد بشویند و خداحافظی کنند.

تفاوت سنی کم‌رنگ‌ترین معنای امروز ائل‌گلی بود، وقتی پدربزرگ هم‌پای نوه خردسالاش می‌دوید و برف پرتاب می‌کرد، سن معنایی نداشت، همه باهمدیگر بازی می‌کردند و فارغ از حساسیت کثیف شدن لباس‌ها یا سرما خوردن به سمت هم گلوله برف پرتاب می‌کردند، به معنای واقعی از کودکان گرفته تا سالمندان از زندگی جمعه‌گی‌شان لذت می‌بردند.

هرچند صحبت از خوشی و برف‌بازی می‌رود اما قشری از جامعه نیز به‌جای بودن در کنار خانواده و لذت از روز تعطیل برفی، مشغول محیا کردن امکانات شهری برای باز کردن مسیرهای تردد مردم، تمام خوشی‌ها و خوش‌گذرانی‌های خود برای همشهریان‌شان فراموش می کنند، از ملموس‌ترین چهره خدمات شهری یعنی همین ماموران و کارگران شهری گرفته تا مدیران و مسئولانی که در سطحی کلان در روز تعطیل نیز مشغول انجام خدمت هستند و اولویت خود را در خوشی مردم می‌دانند.

تکاپوی مسئولان و سازمان ها برای مدیریت شرایط

خلیل ساعی مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی در گفت و گو با مهر درباره مشکلات روزهای برفی می‌گوید: استان از دیروز شاهد بارشی مداوم بوده و هرچند در برخی از محورها بارش برف چندان سنگین نبود اما در تعدادی دیگر از محورها و مناطق شاهد برف و کولاک شدید بودیم.

وی اضافه می‌کند: محورهایی همچون سرچم-اردبیل و آذرشهر دچار برف و کولاک شدید بودند و در جاده‌ها نیز دید بسیار پایین بود به طوری که محور سرچم-اردیبل حتی مدتی به دلیل کولاک شدید بسته شد و از مردم خواسته شد از مسافرت به این منطقه خودداری کنند و همچنین بیش‌تر راه‌های روستایی بسته شدند و برای اینکه به راه‌های اصلی اولویت داده‌ایم، در بسیاری از راه‌های روستایی مسیرگشایی صورت نگرفت.

ساعی خاطرنشان می‌کند: در راه‌هایی که مسدود هستند، اگر نیاز به امدادرسانی باشد، از طریق دهیارها و بخش‌دارهای منطقه اطلاع‌رسانی می‌شود تا ما نیروهای ویژه را بفرستیم اما اگر مشکلی نباشد مسیرگشایی ضرورتی ندارد چرا که هم برف و کولاک است و هم راه‌های اصلی از اولویت بیش‌تری برخوردارند.

وی از مردم خواستار می‌شود از مسافرت‌های غیرضروری در چنین شرایطی خودداری کنند و در محورهای روستایی به هیچ‌وجه تردد نداشته باشند و در صورتی که در جایی به مشکلی برخورند با مدیریت بحران تماس بگیرند.

سنگینی برف بر دوش ترافیک شهری و جاده ای

همچنین سرهنگ جواد ناموران رئیس پلیس راه‌های آذربایجان شرقی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وضعیت محورهای استان در این روزهای برفی خاطر نشان می‌کند: روز گذشته تردد در جاده اهر - تبریز به دلیل بارش برف و کولاک و یخ‌بندان، تنها با رعایت ایمنی و داشتن زنجیر چرخ ممکن بود.

وی ادامه می‌دهد: همچنین در محورهای بستان‌آباد اتوبان زنجان، محور هشترود –زنجان، محور سراب-اردیبل و سراب- بستان‌آباد جاده‌ها از وضع نامطلوبی برخور بودند و تردد در آنها بدون زنجیرچرخ به هیچ وجه میسر نیست.

وی بر پر بودن باک خودروها هنگام سفر تاکید می‌کند و می‌افزاید: همچنین رانندگان عزیز می‌توانند قبل از سفر با شماره ۲۱۸۷۷۱۰ تماس بگیرند.

رئیس پلیس راه‌های استان در پایان از جان باختن یک مرد در تصادف اتوبان شهید کسایی در ۲۴ ساعت اخیر خبر می‌دهد و از مردم می‌خواهد احتیاط بیش‌تری حین رانندگی در شرایط نامناسب جوی به خرج دهند تا شاهد چنین حوادث تلخ و ناگواری هنگام نزول رحمات الهی نباشیم.

لزوم توجه به توصیه های و هشدارها برای تجربه روزهای برفی خاطره انگیز و بی خطر

برخی از مردم متوجه نیستند که تذکرات پلیس و مسئولان مربوطه، برای امنیت و راحتی خود آن‌هاست و هیچ سود دیگری برای پلیس و مسئولان ندارد، هرچند این روزها باعث شادی خیل عظیمی از مردم می‌شود ولی اگر برخی توصیه‌ها به موقع رعایت نشوند، ممکن است خاطراتی تلخی نیز در این بین رقم بخورد.

همچنین به جز رعایت کردن ایمنی در جاده‌ها و محورها، اگر همین بازی با برف هم درحال بی‌توجهی صورت بگیرد ممکن است پرخطر باشد زیرا در روزهای برفی که زمین یخ می‌بندد، شاید کوچک‌ترین لیز خوردنی به آسیب بزرگی مثل شکستگی اعضای بدن بیانجامد.

برای نمونه هرچند در هر نقطه از استخر بزرگ ائل‌گلی جهت جلوگیری از ورود مردم هشدار داده شده اما ردپاها نشان می‌دهد برخی از همشهریان با بی‌توجهی کامل روی آب یخ بسته قدم می‌گذارند که در صورت شکستن می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ به بار آورد.

در این روزهای سرد و سخت، تلاش‌های بی‌وقفه برخی از اقشار جامعه، مخصوصا آن‌هایی که مستقیما با سرما می‌جنگند تا در شرایط اضطراری و سخت، هم‌نوعان‌شان را از برف و بوران جاده‌ها نجات دهند، ارزش جتماعی بسیار والایی دارد و ما معمولا به‌جای قدردانی و دست‌گیری، پای‌شان را می‌کشیم؛ غافل از خیلی ماجراهای انسانی اما «خدا قوت» خشک و خالی، شاید گرم‌ترین عبارتی باشد که این روزها بیش‌تر از چای بر پوست و گوشت زحمت‌کشان می‌چسبد و انرژی‌شان را مضاعف می‌کند، دریغ نکنیم.