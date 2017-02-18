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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۵

با حضور رئیس حوزه های علمیه کشور؛

جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی برگزار شد

جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی برگزار شد

مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی با حضور مدیر حوزه های علمیه کشور در کتابخانه مرکزی حرم امام رضا(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور در نوزدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی گفت: انتشار پیام الهی و رسیدن به قله های علمی نیازمند جهش های تحقیقی و پژوهشی است که این امر با برگزاری جشنواره ها و تربیت پژوهشگران توانمند محقق می شود.

وی با بیان اینکه معنویت در برخی از قرون به افول هایی رسید، اما هرگز خاموش نشده است، افزود: معنویت در زمان ها و فضاهای مختلف در جوامع درجه های مختلفی داشت که به طورمثال معنویت در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی به اوج خود رسید.

رئیس حوزه های علمیه کشور تاکید کرد: معنویت گرایی یک حقیقت ناب و ریشه دار در طول تاریخ بشمار می رود و یکی از اهداف جامعه المصطفی، هدایت جامعه بشری به سوی معنویت گرایی است.

اعرافی به شاخص های معنویت ناب اسلام اشاره کرد و گفت: بر خلاف معنویت غرب که تنها یک معنویت عاطفی است، عقلانی بودن از ویژگی های معنویت اسلامی در کنار جنبه عاطفی آن است.

وی تاکید کرد: معنویت در نگاه اسلامی همه اجزای انسانی را در بر می گیرد، نه تنها یک بخش را و در واقع یک فرهنگ فردی و اجتماعی است.

رئیس حوزه های علمیه کشور اظهار داشت: این معنویت پشتوانه فقه و اخلاق اسلام است که به طور مثال شیخ طوسی عمیق و جامع بودن فقه اسلام را به خوبی برجاگذاشت.

اعرافی عنوان کرد: حوزه های علمیه در آغاز راه بزرگی هستند و در این میان «المصطفی» با وجود سه هزار نویسنده و مترجم، با نگاه تمدن اسلامی نسبت به گسترش کمی و کیفی و ارزیابی جدی برنامه ریزی دارد.

کد مطلب 3910213

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