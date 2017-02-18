عبور ارزش کل بازار فیزیکی بورس انرژی از مرز ۱۵۶۴ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، در جریان معاملات روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۵ در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کالاهای میعانات گازی پالایش گاز ایلام و خانگیران در رینگ داخلی عرضه شد که کل معاملات صورت گرفته و عرضه‌های مازاد معادل ۱۲,۱۶۶ تن و به ارزش قریب به ۱۶۱ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال است.

طی معاملات این روز بیش از ۱۲ هزار تن انواع مختلف میعانات گازی معامله شد؛ با احتساب معاملات این روز ارزش معاملات هفته منتهی به ۲۷ بهمن ماه، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از مرز ۱، ۵۶۴ میلیارد ریال عبور کرد.

طی هفته یاد شده ۲ معامله مهم نفتای سنگین لاوان و نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران به ثبت رسید و در کنارشان عرضه‌های متنوع محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی از جمله حلال‌ها، متانول، انواع مختلف میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های نفتی عامل ثبت ارزش بیش از هزار و پانصد میلیارد ریالی در بازار فیزیکی بودند که در این بین سهم رینگ داخلی این بازار ۶۲۵ میلیارد ریال معادل ۴۰ درصد و سهم رینگ بین‌الملل آن قریب به ۹۴۰ میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد ارزش کل این بازار است.

در جلسه معاملاتی امروز، شنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۵، در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران کالاهای گاز بوتان صنعتی، گاز پروپان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام و متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.

معامله ۵۶۴۵ قرارداد سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه

همچنین در جریان معاملات این روز، بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۶۹۰ قرارداد معادل ۶,۲۴۰ مگاوات ساعت به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۷ میلیون ریال بود. شایان ذکر است در این روز، نمادهای کم‌باری و میان‌باری به ترتیب با متوسط قیمت ۳۱۹,۹۹۹ و ۳۲۵,۰۰۰ ریال برمگاوات ساعت مورد معامله قرار گرفتند.

خاطر نشان می شود در بازار برق روز چهارشنبه تعداد ۳ شرکت خریدار و ۲ شرکت فروشنده مشارکت کرده‌اند.

در آغاز جلسه معاملاتی این روز، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۷ اسفند ۹۵ گشایش یافتند و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱ تا ۳ اسفند ۹۵ در پایان جلسه معاملاتی این روز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد.

همچنین در این روز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد سنندج ۹۶۱، ۵,۲۳۴ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال و در نماد ستاره ۹۵۱، ۴۲۰ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۹۸۶ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

در مجموع ارزش معاملات بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به ۲۴ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال بالغ شد.