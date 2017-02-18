خواننده پاپ بازیگر تئاتر شد/ علی لهراسبی برای «غبار» خواند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لهراسبی خواننده موسیقی پاپ که این روزها به عنوان بازیگر و خواننده در نمایش آیینی «غبار» به کارگردانی محمدرضا مداحیان حضور دارد درباره این تجربه متفاوت بیان کرد: جنس موزیک نمایش «غبار» و اجرای آن به واسطه درون مایه و محتوایی که دارد با جنس اجرای موزیک در کنسرت فرق می کند و چون ملودی و ترانه اثر کاری ارزشی است من کاملا اعتقادی با آن برخورد کردم. من تا به حال زیاد روی صحنه رفتم اما تجربه های قبلی صرفا اجرای موسیقی بوده ولی در اینجا چون شکل کار من بازیگری است و با اجرای صحنه ای در کنسرت موسیقی تفاوت دارد انگیزه های دیگری باعث شد کنار این گروه نمایشی باشم.

وی ادامه داد: من با آقای مداحیان کارگردان نمایش «غبار» صحبت کردم و او در نظر داشت که اجرای من روی صحنه جزوی از نمایش باشد. به هر حال من خیلی وقت بود که دوست داشتم با حضور روی صحنه، بازیگری را تجربه کنم که با این نمایش آیینی میسر شد و این تجربه را بسیار شیرین می دانم.

این خواننده پاپ درباره تفاوت اجرای موسیقی در این نمایش با آنچه پیش از این تجربه کرده بود، عنوان کرد: احساس می کنم مفهوم این آهنگ را باید در دل اجرا به مردم نشان بدهم. به عبارتی یک خواننده در اجرای کنسرت تنهاست و گروه ارکستر و مردم در حالتی موسیقایی به دیدن برنامه آمده اند اما در فضای نمایشی مخاطب برای دیدن تئاتر آمده و موسیقی ارائه شده توسط خواننده جزوی از نمایش است. البته من به واسطه تجربه کم خود در بازیگری و نمایش سعی می کنم حس و حال خود را روی صحنه تغییر دهم. البته دوست داشتم زیاد بازیگری نکنم و بگذارم که احساس لحظه ای من روی صحنه پیش‌برنده اجرا باشد.

لهراسبی در پایان بیان کرد: این برخورد شاید به نوعی بداهه پردازی باشد که می تواند برای یک خواننده تجربه شیرینی هم در عرصه خوانندگی و هم در عرصه بازیگری باشد. البته این را هم بگویم که کارگردان برای من به آن معنا میزانسن و زبان بدنی خاصی در نظر نگرفت. به همین جهت خودم تلاش کردم زمانی که روی استیج می روم خودم را به موقعیت و فضا بسپارم.

فصل دوم از نمایش آیینی «غبار» به نویسندگی انوش معظمی و کارگردانی محمد رضا مداحیان با حمایت سازمان فرهنگی و هنری بشارت از ۱۹ بهمن ماه در تالار وحدت روی صحنه رفته است. اردلان شجاع کاوه، میرطاهرمظلومی، شهرام عبدلی، خسروشهراز، جوادزیتونی، محسن افشار، شاپورکلهر، علی طهماسبی، یحیی ایراندوست و انوش معظمی بازیگران این نمایش هستند و غلامرضا آقاسی نیز در این نمایش شعرخوانی می کند.