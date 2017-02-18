به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، علیرضا دلیری اظهار کرد: فستیوال‌های عرضه نوآوری در حوزه‌های تخصصی و ارائه نوآوری‌های هر حوزه به سرمایه‌گذاران و صنعتگران همان حوزه تخصصی از جمله راه‌حل‌هایی است که برای توسعه معاملات در بازار دارایی فکری در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: بازار دارایی فکری در سال ۹۳ و با هدف کمک به تجاری‌سازی دارایی‌های فکری ثبت‌ و راه اندازی شد و گواهینامه‌های ثبت اختراع (طرح‌های نوآورانه)، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و رشد رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی با توسعه پورتفوی نوآوری خود از منابع نوآوری خارج از بنگاه بودند.

دلیری افزود: بعد از شروع به کار بازار و با گذشت زمان و افزایش تعداد اختراعات قابل عرضه در تابلوی عرضه بازار دارایی فکری که تا کنون به بیش از ۱۷۰ اختراع رسیده‌ است، ظرفیت خوبی برای عرضه و بهره برداری از این نوآوری‌ها فراهم آمده بود که سبب شد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیت اجرایی مرکز فن‌بازار ملی ایران درصدد کمک به توسعه تعاملات بازار از طریق بازاریابی اختراعات برآید.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی بیان کرد : بدین‌ترتیب مرکز فن‌بازار ملی ایران با حمایت معاونت علمی و با استفاده از ظرفیت کارگزاران خصوصی تبادل فناوری، برگزاری رویدادهای تخصصی عرضه نوآوری با عنوان فستیوال‌های نوآوری را در دستور کار خود قرار داد.

وی همچنین گفت: در این فستیوال‌ها که هر بار در یک حوزه تخصصی و کاربردی برگزار می‌شود، طرح‌های نوآورانه در آن حوزه فراخوان شده و بعد از ارزیابی، طرح‌های منتخب به صورت ارائه حضوری و باقی طرح‌ها به صورت ارائه در کتابچه نوآوری برای مخاطبین ارائه می‌شود. مخاطبین در این رویدادها سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تولیدکنندگان آن حوزه تخصصی می‌باشند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری روی طرح‌های نوآورانه هستند .

دلیری درباره بررسی وضعیت این فستیوال ها اظهار کرد: با برگزاری فستیوال‌های تخصصی در حوزه نوآوری‌های صنعت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و صنعت مواد غذایی، ۶ مورد معامله به ارزش حدود ۵۵ میلیارد ریال در بازار صورت پذیرفت و ۳ مورد معامله دیگر نیز در حال نهایی شدن است. همچنین مذاکرات بسیاری نیز بین مخترعین و سرمایه گذاران در حال انجام است .

وی افزود: فستیوال نوآوری‌های صنعت پلاستیک و پلیمر نیز دهه اول اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و با توجه به سوابق فستیوال‌ها امید است این فستیوال نیز نتایج خوبی در حوزه تجاری‌سازی اختراعات این حوزه به دنبال داشته باشد.