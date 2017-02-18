به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه از صبح شنبه آسمان اردبیل پس از بارش های سنگین چند روز گذشته، آفتابی و صاف شده اما به دلیل حجم برف موجود و نیز افت شدید دمای هوا، تعطیلی های مدارس همچنان ادامه دارد.

در حالی که کولاک و یخبندان، مدارس اکثر شهرهای استان اردبیل را طی روز شنبه در تمام مقاطع تحصیلی سری صبح تعطیل کرده بود، این تعطیلی در نوبت بعد از هر نیز تداوم یافت.

براین اساس مدارس شهرهای اردبیل، مشگین شهر، نمین برای تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت بعداز ظهر تعطیل شده است.

همچنین در شهرستان خلخال مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه دوره اول سری بعد از ظهر و در شهر هیر مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل شد.

گزارش های هواشناسی تاکید دارد که طی روزهای آینده دمای هوا در این استان به شدت کاهش خواه یافت، بنابراین احتمال تداوم تعطیلی در روزهای آینده دور از انتظار نیست.