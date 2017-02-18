ناتو برای مقابله با موشکهای روسیه آمادگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: ناتو باید علیه روسیه به دلیل استقرار موشک های کروز در منطقه واکنش نشان دهد.

وی در واکنش به اقدام روسیه مبنی بر استقرار موشکهای زمین به زمین کروز که به تازگی انجام گرفته و به زعم وی ناقض پیمان روسیه- آمریکا در جهت محدود کردن تسلیحات هسته ای میانبرد است، افزود: باید همه کشورها به توافقات فیمابین تمکین کنند، در نتیجه لازم است که هرچه سریعتر به این خطر پاسخ داده شود.

لودریان سپس ادامه داد: موشکهای مستقر شده توسط مسکو احتمالا از توانایی حمل کلاهک هسته ای برخوردارند.

لازم به ذکر است که هفته گذشته نیویورک تایمز خبر اقدام جدید مسکو برای استقرار موشکهای کروز را از قول یک مقام آمریکایی منتشر کرده و آنرا ناقض پیمان ۱۹۸۷ (پیمان محدودیت تسلیحات هسته ای میانبرد) دانسته بود.

گفتنی است که در همین راستا «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین گفته بود: روسیه به تعهدات بین المللی خود از جمله پیمان ۱۹۸۷ متعهد بوده و خواهد بود.