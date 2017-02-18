سرنشینان دو خودروی گرفتار در سیل نجات یافتند

احمد بخشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز سقوط دو دستگاه خودرو در روخانه قطار گز در محور بیرجند – سه قلعه به هلال احمر استان گزارش شد.

وی بیان کرد: این خودروها شامل یک خودرو مزدا با یک سرنشین و یک خودرو پژو با دو نفر سرنشین بودند که سرنشینان خودرو خود را به سقف ماشین رسانده و درخواست کمک از نیروهای امدادی را داشتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه بلافاصله بعد از این گزارش دو تیم امدادی و عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند، ادامه داد: با تلاش نیروهای امدادی هر سه سرنشین خودرو سالم از این حادثه نجات یافتند.