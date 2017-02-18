نشست تخصصی «نوجوان محکوم به قصاص؛قاتل یا قربانی؟» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جهانگیری پیش از ظهر شنبه در نشست تخصصی «نوجوان محکوم به قصاص؛قاتل یا قربانی؟» که توسط جمعیت امام علی شیراز با همکاری کانون هلال احمر و آفتاب دانشگاه شیراز برگزار شد در ادامه این مبحث عنوان کرد: نوجوانی که در خانواده‌ای خیابانی به دنیا می‌آید، خانواده‌ این فرد در فرایند جامعه پذیری او خشونت را به عنوان امری حیاتی برای بقا به او می‌دهد.

وی با تاکید بر پیشرفت کشور، الگوی پیشرفت را مبتنی بیر مبنای نظری دانست و گفت: با اینکه ما مبنای نظری نداریم، باید الگویی ارایه دهیم.

الگوهای توسعه جمع محور کارآمد نبودند بحران های هویتی و انسانی در گودالهای آسیب وجود دارند

این جامعه شناس توسعه با اشاره به اینکه الگوهای توسعه جمع محور در تاریخ کارآمد نبودند، افزود: جامعه ما بر اساس زمان صرف شده پول دریافت می کند نه براساس تولید.

جهانگیری با تاکید بر اینکه جامعه ایرانی درمان محور است، نه پیشگیری محور، ادامه داد: باید دانست از الگوی توسعه ای که استفاده می کنیم فرد محور است یا جمع محور؟

در ادامه، فهمیه حسین زاده،جامعه شناس انحرافات پیرامون «بازآفرینی شهری در گودالهای آسیب» عنوان کرد: این گودالها مانند اسفنج همه آسیب ها را به خود می کشند.

وی افزود: در گودال ها با سطح روانی بسیار نازلی روبرویید و دائم با ترکیب ناامیدی و ترس مواجهیم. زیرا در این گودال ها جرم و آسیب به طرز تفکیک ناپذیری با هم هستند.

حسین زاده با تاکید بر اینکه بحران های هویتی و انسانی در گودالهای آسیب وجود دارند تصریح کرد: در اینجا مسائل چنان عادی شده که کسی حتی اعتراض نمی کند. زیرا ناسازگاری تعاملی بین قومیت ها وجود دارد که نشان از قطاعی بودن جامعه است.

وی با یادآوری اینکه فقر تنها فقر اقتصادی نیست، ادامه داد: فقر علمی، دانشی، بهداشتی، روانی و اطلاعاتی وجود دارد.

این کارشناس اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در نقاط جرم زا حداقل درآمد ۲.۵ میلیون تومان است، یادآور شد: عدم هماهنگی در عمل، علت ثمربخش نبودن فعالیت های حوزه ی مدنی است. این درحالیست که در هم تنیدگی بچه در بستر خانواده و خانواده در بستر شهر مانع اقدام موثر است. از سویی فرد آسیب دیده تاب آوری روانی ندارد و نمی داند چگونه موثر تعامل کند.

مژده انصاری دیگر فعال اجتماعی بود که در نشست تخصصی «نوجوان محکوم به قصاص؛قاتل یا قربانی؟» صحبت کرد و از این خبر داد که ۷ پرونده از لحاظ حقوقی در شیراز در حال پیگیری است.

همچنین در این نشست یکروزه عبدالمجید کشوری معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان های فارس گفت: سال ۹۴ استان فارس طی اقدامات تربیتی شاهد کاهش ۲۷ درصد ورودی زندانیان زیر ۱۸ سال بوده است.

در پایان دکتر بهرام جوکار پیرامون روانشناسی اجتماعی صحبت کرد و در خصوص عنوان این نشست گفت: شاید پاسخ این سوال چند گزینه دارد: قاتل - قربانی - قاتل و قربانی - نه قاتل و نه قربانی.

وی افزود: همه‌ ما در یک لحظه می‌توانیم جابه‌جا شویم. در یک لحظه ممکن است به جای کسی باشیم که بناست قصاص شود. اگر حکمی برای کودک محکوم به قصاص نوشته می‌شود، باید به اندازه سهم او در سیستم باشد.

جوکار ادامه داد: قربانی در روانشناسی کلمه خطرناکی است چون می توان نسبت به او دلسوزی کرد زیرا قربانی یک تیغ دو لبه است.

سیستم باعث به وجود آمدن قربانی می شود/بعد از آزادی بچه ها باید چیزی به آنها یاد بدهیم

وی با بیان اینکه در کتاب «اثر شیطان» نوشته زین باردو این سوال طرح شده که چه چیزی باعث می شود انسان راه خطا برود، عنوان کرد: همه ما در یک لحظه می توانیم از مرز خوبی و بدی عبور کنیم.

این کارشناس ادامه داد: آزمایش معروف زندانی و زندانبان نشان می دهد سیستم باعث به وجود آمدن قربانی می شود؛ به پیشنهاد زین باردو بعد از آزادی بچه ها باید چیزی به آنها یاد بدهیم.

محیا واحدی، فعال اجتماعی نیز در نشست «نوجوان محکوم به قصاص؛قاتل یا قربانی؟» با بیان اینکه جامعه دچار فقر معنویت و روحایت است که مفهوم کودکی در آن دیده نمی‌شود، عنوان کرد: معنا و معنویت هم از جنبه‌ مذهبی و آیینی و هم از جنبه‌ اجتماعی به وضعیت کودک اهمیت بسیاری می‌دهد؛ یک انسان به واسطه‌ شرایطی که برای کودکش مهیا می‌کند ، سنجیده می‌شود.

وی ادامه داد: قضاوتی که در مورد بچه ها می شود توسط کل احاد جامعه پوشش داده خواهد شد زیرا یک انسان به واسطه شرایطی که برای کودکش فراهم می شود قضاوت می گردد.

در نشست یادشده پیرامون فقه و حقوق اسلامی هم رحیم نوبهار با بیان اینکه در عین حال که قصاص حق شماست، به بنای متعارف رفتار باشد شود، افزود: هیچ پرونده‌ قصاصی پیش پیامبر(ص) نرفت مگر اینکه پیامبر به عفو فرمان داد.

این کارشناس فقه و حقوق اسلامی یادآور شد: عفو و صلح بین اولیای دم را جامعه مدنی باید بسازد. از این رو دست مردم را باز بگذاریم تا مشکلات جامعه را حل کنند زیرا مجرمین جامعه محصول رفتار ما هستند.

نوبهار با بیان اینکه تاکید قرآن کریم بر قصاص برای واکنش به عدم زیاده روی است ادامه داد: وضعیت زندان های ما شرم اور است

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست عموماً رویکرد به سمت مددجویانی بود که زمینه جرم نداشته و بر اثر حادثه به نوعی قربانی ناهنجارهای محیط اطراف خویش شده اند.