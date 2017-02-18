همایش هانری کربن امروز آغاز می شود/ اعلام برنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین همایش از سلسله همایش‌های «آنان که می‌اندیشند» با موضوع بررسی و نقد آراء و اندیشه‌های «هانری کربن» در روزهای ۳۰ بهمن ماه و اول اسفند ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در سالن دکتر سید جعفر شهیدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، برگزار می شود.

سخنران مراسم افتتاحیه این همایش که عصر امروز در سالن دکتر سید جعفر شهیدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران آغاز می شود، غلامرضا اعوانی خواهد بود. سخنران اختتامیه که عصر فردا اول اسفندماه در همین مکان برگزار می شود، آیت الله رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

همایش «هانری کربن» از سلسله همایش‌های «آنانکه می‌اندیشند»؛ ۳۰ بهمن، ساعت ۱۴ با سخنرانی دکتر اعوانی با موضوع «کربن و خدماتش به وضعیت فکری ایران» آغاز خواهد شد و دیگر سخنران‌های روز اول همایش بیژن عبدالکریمی با موضوع «کربن و سید احمد فردید»؛ منصور هاشمی با موضوع «کربن و جریان‌های فکری ایران»؛ انشاء الله رحمتی با موضوع «کربن و اسلام ایرانی»؛ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا قائمی‌نیا با موضوع «دین شناسی در اندیشه کربن» و دکتر الکساندر واسیلینف با موضوع «کربن و زمان»، می‌باشند.

در دومین روز این همایش شهرام پازوکی با موضوع «کربن و اندیشه ایران»؛ منوچهر صدوقی سها با موضوع «کربن و ابن سینای عرفانی»؛ سید رضا فیض با موضوع « درباره یک نامه از ماسینیون به کربن»؛ مهدی فدایی مهربانی با موضوع «کرین و اسلام سیاسی» سخنرانی خواهند کرد. سخنران اختتامیه همایش نیز آیت الله علی اکبر رشاد با موضوع «کربن و تاریخی‌نگری نسبت به تشیع» می باشند.

هشتمین همایش از سلسله همایش‌های «آنان که می‌اندیشند» با موضوع بررسی و نقد آراء و اندیشه‌های «هانری کربن» در دو روز ۳۰ بهمن ماه و یکم اسفند ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷؛ با ایراد سخنرانی اساتید مدعو به همت کانون اندیشه جوان و مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران در سالن دکتر سید جعفر شهیدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، برگزار خواهد شد.

همایش‌های قبلی از سلسله همایش‌های آنان که می‌اندیشند به بررسی آراء و اندیشه‌های فریدریش نیچه، مارتین هایدگر، میشل فوکو، سید احمد فردید، جان رالز، سید حسین نصر و سید قطب پرداخته است.