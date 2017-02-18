فقر محصول نابسامانی های تصمیم گیری است

به گزارش خبرنگار مهر، این اقتصاددان و استاد دانشگاه در نشست تخصصی «نوجوان محکوم به قصاص؛قاتل یا قربانی؟» که پیش از ظهر شنبه در دانشگاه شیراز برگزار شد درخصوص اقتصاد و کارآفرینی به طرح مسئله پرداخت و گفت: ریشه همه نابسامانی ها به مسئله فقر بر می گردد؛ فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. زیرا خانواده فقیر بچه فقیر به دنیا می آورد و بدین شکل فقر به نسلی دیگر منتقل می شود.

حسین راغفر پیرامون علل بروز فقر و نابرابری با خرد(سطح فردی)، میانه(سطح نهادی) و کلان (سطح اجتماعی) برشمردن این عوامل ادامه داد: در سطح نهادی آموزش و پرورش انچه قانون اساسی گفته انجام نمی دهد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بدنام سازی نهادی یا «برچسب زدن» در سازمان های جهانی وجود دارد اظهار کرد: ما علاوه بر برداشتن مسئولیت از دوش خود برچسب هم می زنیم.

وی با تاکید بر اینکه ۳ فرایند در برچسب زنی وجود دارد ادامه داد: Socialization مسایل اجتماعی روی سقف می آید، Criminalization : مسئله تبدیل به جرم می شود پس می توان با آن برخورد قضایی داشت و Medicalization : نیازمند به درمان هستند چون دچار بیماری شده اند.

راغفر با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در سطح کلان قادر به خلق شغل نیست تصریح کرد: این صاحبان تجاری هستند که برنامه توسعه را تعریف می کنند و سیستم ها حافظ منافع این صاحبان و نه در خدمت مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی«نوجوان محکوم به قصاص؛قاتل یا قربانی؟» با حضور کارشناسان و جرم شناسان کشوری در تالار فجر دانشگاه شیراز توسط جمعیت امام علی شیراز با همکاری کانون هلال احمر و آفتاب دانشگاه شیراز برگزار شد.