فرصت مجدد ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد از فردا آغاز می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ پیش از این در روزهای اول تا یازدهم دی ماه ۹۵ انجام گرفته است.

وی افزود: در این فرصت تعداد ۷۵۹ هزار و ۶۹۵ داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناس دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ ثبت‌نام کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: به منظور تسهیلات بیشتر برای داوطلبانی که موفق به ثبت نام در مهلت مقرر نشدند، از فردا یکشنبه اول اسفندماه تا روز سه‌شنبه سوم اسفندماه فرصت مجددی برای ثبت نام آغاز می شود.

وی افزود: تمامی داوطلبان می توانند برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نشانی www.sanjesh.org و مطالعه دقیق دفترچه راهنما و سایر اطلاعات مربوط در صورت واجد شرایط بودن برای ثبت‌ نام اقدام کنند.

توکلی یادآور شد: داوطلبانی که پیش از این اقدام به ثبت نام کرده اند نیز می توانند در روزهای اول تا سوم اسفندماه ۹۵ با ورود به سایت سنجش ضمن مشاهده اطلاعات ثبت‌نامی در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

وی گفت: آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ در حوزه های امتحانی مربوط و برای داوطلبان ۶ گروه آموزشی برگزار می شود.