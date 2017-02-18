انتقال سالیانه۱۹۰میلیون متر مکعب آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد احیای دریاچه ارومیه، فرهاد سرخوش با اعلام این خبر افزود: یکی از پروژه های مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه تکمیل و ساخت سد سیلوه و انتقال آب آن به دریاچه ارومیه است که در حال حاضر عملیات ساخت ساختمان سد سیلوه پیشرفت فیزیکی در حدود ۹۵ درصد دارد.

وی ادامه داد: عملیات ساخت ساختمان سد سیلوه از سال ۸۱ آغاز شده است اما پس از بحران خشکی دریاچه ارومیه برای آبرسانی از حوضه آبریز این دریاچه مورد توجه قرار گرفته و عملیات ساخت آن با تزریق اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه سرعت بیشتری گرفت.

سرخوش افزود: این سد خاکی با هسته رسی بر روی رودخانه لاوین از سر شاخه های رودخانه گلاس با آورد متوسط سالانه ۲۲۰.۷ میلیون مترمکعب ساخته می شود و ارتفاع بدنه این سد از بستر رودخانه ۷۷ متر، طول تاج آن ۷۳۱ متر، حجم مخزن آن حدود ۸۴ میلیون مترمکعب و حجم آب تنظیمی آن حدود ۲۰۳.۵ میلیون متر مکعب در سال است.

وی با بیان اینکه آب جمع شده در پشت سد سیلوه پس از انتقال به سد چپرآباد، از طریق کانال جلیدان وارد روخانه گدار چای شده و مستقیم به دریاچه ارومیه سرازیر خواهد شد افزود: هدف از ساخت سد سیلوه تامین آب کشاورزی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی دشت های پیرانشهر و جلدیان، تامین سالیانه حدود ۱۷.۸ میلیون متر مکعب آب شرب شهرستان پیرانشهر، انتقال سالیانه حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب در چند مرحله به دریاچه ارومیه از طریق سد چپرآباد و تولید سالیانه ۱۳.۲ گیگا وات ساعت برق است.

سرخوش یاد آور شد: پروژه احداث کانال آب جلدیان که ۲۲.۵ کیلومتر طول دارد، به اتمام رسیده است و پس از آبگیری سد سیلوه و انتقال آب به سد چپرآباد، برای انتقال آب به دریاچه ارومیه و تامین آب کشاورزی حدود یک هزار و ۸۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی دشت جلدیان و سروکانی مورد استفاده قرار می گیرد.

در مجموع تاکنون برای عملیات ساخت سد سیلوه و کانال جلدیان اعتباری بیش از ۶۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است و آبگیری سد سیلوه به زودی آغاز خواهد شد و از سال آتی نیز انتقال آب به دریاچه ارومیه در دستور کار قرار می گیرد.

سد مخزنی سیلوه در ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهرستان پیرانشهر و در ۱۵۰ کیلومتری جنوب باختری شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی واقع است.