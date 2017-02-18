آخرین وضعیت مناطق سیل زده/انتقال ساکنان بخش گنبکی به مناطق امن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، ابوالقاسم سیف الهی گفت: طبق آخرین اخبار واصله از راه های استان کرمان در حال حاضر محور جیرفت- بلوک- فاریاب از بخش اسماعیلیه، جاده کرمان- بم- زاهدان به دلیل شکسته شدن پل خواجه عسکر در بم مسدود است.

وی همچنین از بازدید از مناطق شرقی و جنوبی استان کرمان خبر داد و گفت: رودخانه شور در ورودی شهر جیرفت که سیلاب های بخش جبالبارز و دلفارد به آن می ریزد و همچنین یکی از منابع اصلی تغذیه جازموریان محسوب می شود با طغیان شدیدی روبرو است.

معاون امور عمرانی استانداری کرمان از تماس تلفنی استاندار و وزیر کشور خبر داد و افزود: طی این تماس تلفنی وضعیت استان تشریح و استاندار کرمان خواهان پیگیری و مساعدت بیشتر وزیر کشور شد.

سیف الهی تصریح کرد: عصر امروز در شهرستان جیرفت ستاد بحران تشکیل خواهد شد و نتایج این جلسه در اسرع وقت اطلاع رسانی می شود.

وی افزود: دریچه های سد جیرفت امروز به میزان ۷۵ متر مکعب بر ثانیه از ساعت ۱۱ صبح باز خواهند شد.

وی با اشاره به تخلیه تمامی روستاهای بخش گنبکی شهرستان ریگان، گفت: تمامی روستاییان به منطقه امن منتقل شده اند.

همچنین طی تماس تلفنی با مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان وضعیت راه های شمالی و جنوبی استان کرمان بررسی شوند.

مقبلی افزود: تمامی جاده های جنوبی و جنوب غربی استان کرمان زیر سیلاب قرار دارد و از تمامی پل ها سیلاب در حال عبور است.

وی با اشاره به محور سیرجان- بردسیر، گفت: محوربردسیر سیرجان و بالعکس به علت طغیان رودخانه و احتمال ریزش پل تا اطلاع ثانوی تردد ماشین های سواری و سبک از این محور امکان پذیر بوده و مسیرهای جایگزین شهربابک-سرچشمه-رفسنجان-کرمان و سیرجان- بافت-کرمان است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از حمل پل فلزی جایگزین پل خواجه عسکر خبر داد و افزود: به محض توقف سیلاب و امکان نصب پل فلزی بر روی رودخانه امکان بازگشایی مسیر اعلام می شود.

وی از تلاش شبانه روزی کارکنان راهداری جاده ای برای نگهداری و بازگشایی محورهای جاده ای کل استان خبر داد.

مدارس شهرستان های، جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، فاریاب، نرماشیر، قلعه گنج، بم، ریگان، در همه دوره های تحصیلی و همچنین مدارس ابتدایی شهرستان بافت و ابتدایی بخش لاله زار، گلزار و منطقه کوه پنج از توابع بردسیر و مدارس ابتدایی روستایی شهرستان رابر امروز تعطیل است.

بالاترین میزان بارندگی در ایستگاه باران سنجی روستای ریسه از توابع شهرستان شهربابک با میزان بارش ۴۰۷ میلی متر گزارش شد و همچنین میزان بارندگی ها ظرف ۲۴ ساعت گذشته بر اساس ایستگاه های سینوپتیک به شرح ذیل است؛ کرمان ۳۴ میلی متر، شهربابک ۱۱۲ میلی متر، سیرجان ۹۳ میلی متر، بافت ۱۷۷ میلی متر، لاله زار ۸۲ میلی متر، کهنوج۶۰ میلی متر، بردسیر۲۳ میلی متر، جیرفت۱۲۰ میلی متر و میزان بارش در شهرستان راور ۱۵ میلی متر گزارش شده است.

بنا بر این گزارش این سامانه بارشی امشب از استان خارج شده و در هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان کرمان می شود.