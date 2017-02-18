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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴

نماینده مردم چابهار در مجلس مطرح کرد:

بیشترین خسارت سیل سیستان و بلوچستان به بخش زرآباد وارد شده است

بیشترین خسارت سیل سیستان و بلوچستان به بخش زرآباد وارد شده است

چابهار - نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: بیشترین خسارت سیل اخیر در جنوب سیستان و بلوچستان به بخش زرآباد وارد شده است.

عبدالغفور ایران نژاد در حاشیه سفر روز گذشته خود به بخش زرآباد در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: سیل اخیر به بخش های زیربنایی،کشاورزی و منازل مسکونی مردم در بخش زرآباد خسارت قابل توجهی وارد کرده است.

وی با اشاره به موضوع توسعه سواحل مکران افزود: بخش زرخیز زرآباد در قلب توسعه سواحل مکران قرار دارد و مسئولین نگاه ویژه ای به این منطقه دارند.

وی گفت: بخش زرآباد در همه زمینه ها از شاخص های خوبی در کشور و استان برخوردار است و در تلاش هستیم بخش زرآباد به شهرستان ارتقا پیدا کند.

نماینده مردم چابهار در مجلس تصریح کرد: امیدواریم با تلاش دولت و همکاری مردم توسعه سواحل مکران از بخش زرآباد آغاز شود.

کد مطلب 3910249

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