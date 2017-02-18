نمایشگاه کوچه های بنی هاشم در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدر اسلام و مصائب حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) به همراه بخش هایی از خاطرات دوران دفاع مقدس بخش های مختلف این نمایشگاه معنوی را تشکیل داده اند.

ماکت نمادین کوچه و محل زندگی پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و حضرت صدیقه کبری (س)، منزل ابوذر، سلمان فارسی و مقداد، چاه حضرت امیرالمومنین (ع)، بیت الصفه، باب الجبرئیل و باب البقیع در داخل منزل حضرت زهرا (س)، نمادی از قبرستان بقیع، تصویر قبرستان بقیع و مرقدهای مطهر ائمه معصومین (ع) پیش از تخریب توسط وهابیون از بخش های این نمایشگاه به شمار می روند.

مناطق عملیاتی مختلف، تصاویری از شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای گمنام، تصاویری از تفحص شهدا و پیامها و شعارهایی در ضرورت زنده نگاه داشتن نام و یاد آنان از دیگر موارد نمایش داده شده در بخش دفاع مقدس هستند.

در این نمایشگاه همچنین محصولات فرهنگی، کتاب و لوح های فشرده با محوریت حضرت فاطمه زهرا (س) برای بازدید کنندگان ارائه می شود و ایستگاه صلواتی نیز دایر است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در این نمایشگاه گفت: زندگی حضرت زهرا (س) با حضرت علی (ع) الگوی بی نظیری برای زوج های جوان ایرانی است و باید ابعاد مختلف این زندگی به عنوان شاخصه های زندگی سالم در جامعه ترویج شود.

آیت الله سید علی اکبر قریشی افزود: زندگی حضرت زهرا (س) مملو از مهارت های همسرداری، فرزندپروری و نمونه عملی رفتار اعضای خانواده در درون این بنیان اجتماعی پایدار است که مسئولان فرهنگی باید نقاط مختلف زندگی این بانوی بزرگ را با برنامه ریزی های فرهنگی برای جوانان ترسیم کنند.

وی با اشاره به فرمایش امام علی (ع) مبنی بر رضایت کامل از زندگی با حضرت زهرا (س) اضافه کرد: این سبک زندگی بهترین و پسندیده ترین سبک در نزد خداست که رضایت خداوند را در پی دارد و باید این شاخصه ها در بین خانواده های ایرانی پررنگ شود.

آیت الله قریشی ادامه داد: علاوه بر این رفتارهای حضرت زهرا با همسایگان، مردم تهیدست و دشمنان دین، دشمن شناسی و بصیرت و ولایتمداری این بانوی بزرگ الگوی بی نظیر و بی بدیل برای ملت ایران است و باید رفتارهای این بانوی بزرگ اسلام برای ملت ایرانی به خوبی تبیین شود.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت:عظمت حضرت زهرا (س) در عالم خلقت بی‌نظیراست و پیامبر اکرم (ص) بیشترین سفارش را در زمینه خوش رفتاری و احترام به حضرت فاطمه دارند.