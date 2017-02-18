مدارس شماری از شهرستانهای کردستان در نوبت بعد از ظهر تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف در استان کردستان که از روزهای ابتدایی هفته گذشته آغاز شده بود باعث تعطیلی چندین روزه مدارس در شهرهای مختلف این استان شد.

در همین راستا و به دنبال برودت هوا و همچنین یخبندان، شیفت صبح امروز شنبه آخرین روز بهمن ماه اکثر مدارس شهری و روستایی در شهرستانهای مختلف استان کردستان تعطیل اعلام شد.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان کردستان نیز دقایقی پیش به خبرنگار مهر گفت: به دلیل لغزندگی معابر، برودت شدید هوا و مسدود بودن برخی از مسیرهای روستایی، بنا به تصمیم و پیشنهاد فرمانداران و مدیران آموزش و پرورش امروز شنبه۳۰ بهمن ۹۵، کلیه مقاطع تحصیلی و مدارس شهرستان های سقز، بانه، سروآباد، مریوان، بیجار و منطقه زیویه و همچنین مراکز پیش دبستان و مدارس ابتدایی شهرستان سنندج در سطح شهر و روستا در نوبت بعدازظهر تعطیل اعلام می گردد.