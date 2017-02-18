به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اکبر شهرباف درباره پروژه «طراحی یک توربین جریان جزر و مدی» که با حمایت ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی در حال انجام است، اظهار کرد: در فاز نخست این پروژه پتانسیل‌سنجی انرژی جزر و مد در دو منطقه از خلیج فارس مد نظر است که مطالعات و تحقیقات ما در این زمینه از سال ۹۳ آغاز شده است.

وی درباره نتایج تحقیقات در این زمینه گفت: تا کنون جمع آوری اطلاعات یک ماهه جریان جزر و مد در یکی از مناطق برای سه ایستگاه جمع آوری شده و اندازه گیری املاح معلق با آب جابه جا شده در یک شبانه روز نیز به اتمام رسیده است همچنین نمونه هایی از این منطقه به منظور شناسایی ساختار تشکیل شده مواد از بستر دریا مورد آزمایش قرار گرفته است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه به زودی پتانسیل سنجی انرژی جزر و مد در منطقه دوم را شروع می کنیم، ابراز کرد: تعیین حداکثر سرعت جزر و مد در مناطق مورد تحقیق، شناسایی بهترین سرعت برای استحصال انرژی و در نهایت طراحی توربین جریان جزر و مدی مسائلی است که در نظر داریم با انجام این پروژه به آن برسیم.

شهرباف بیان کرد: امروز انرژی‌های تجدیدپذیر همچون باد و خورشیدی زمینه فعالیت بیشتری را به خود اختصاص دادند اما استحصال انرژی از دریا و جزر و مد نیز مزیت های خود را دارد. انرژی های باد و خورشید در طول ۲۴ ساعت در دسترس نیستند در صورتی که در طول ۲۴ ساعت می توان از جزر و مد انرژی بدست آورد. تحقیقات در این زمینه در ابتدای راه است اما در آینده شاهد پیشرفت های زیادی در این حوزه خواهیم بود.