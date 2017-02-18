۳۰ مدرسه روستایی دشتی تعطیل شد/ آب ۲۵ روستا قطع است

غلامرضا مهرجو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی بر اثر سامانه اخیر بارشی در شهرستان دشتی مربوط به کناربندک با میلیمتر بارش است.
وی اضافه کرد: همچنین میزان بارندگی در باغان ۱۹۰ میلیمتر، شنبه ۲۲۵ میلیمتر، خورموج ۲۳۰ میلیمتر و لنگک نیز ۲۰۱ میلیمتر بوده است.
فرماندار شهرستان دشتی از تعطیل شدن ۳۰ مدرسه روستایی شهرستان دشتی در روز شنبه خبر داد و افزود: این مدرسه به دلیل بارندگیهای شدید روزهای قبل و مسدود بودن راهها تعطیل اعلام شده است.
وی بیان کرد: با توجه به قطعی آب ۲۵ روستای شهرستان دشتی، نیروهای شرکت آب و فاضلاب در حال رفع این مشکل هستند.
مهرجو با اشاره به اینکه قطعی برق در سطح شهرستان نداشتهایم، خاطرنشان کرد: عملیات امداد هوایی برای نجات سیلزدگان انجام شده و پنج نفر تاکنون با بالگرد نجات یافتند و آخرین عملیات نیز در حال انجام است.
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