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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

فرماندار دشتی:

۳۰ مدرسه روستایی دشتی تعطیل شد/ آب ۲۵ روستا قطع است

۳۰ مدرسه روستایی دشتی تعطیل شد/ آب ۲۵ روستا قطع است

بوشهر - فرماندار شهرستان دشتی از تعطیل شدن ۳۰ مدرسه روستایی شهرستان دشتی در روز شنبه خبر داد.

غلامرضا مهرجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی بر اثر سامانه اخیر بارشی در شهرستان دشتی مربوط به کناربندک با میلیمتر بارش است.

وی اضافه کرد: همچنین میزان بارندگی در باغان ۱۹۰ میلیمتر، شنبه ۲۲۵ میلیمتر، خورموج ۲۳۰ میلیمتر و لنگک نیز ۲۰۱ میلیمتر بوده است.

فرماندار شهرستان دشتی از تعطیل شدن ۳۰ مدرسه روستایی شهرستان دشتی در روز شنبه خبر داد و افزود: این مدرسه به دلیل بارندگی‌های شدید روزهای قبل و مسدود بودن راه‌ها تعطیل اعلام شده است.

وی بیان کرد: با توجه به قطعی آب ۲۵ روستای شهرستان دشتی، نیروهای شرکت آب و فاضلاب در حال رفع این مشکل هستند.

مهرجو با اشاره به اینکه قطعی برق در سطح شهرستان نداشته‌ایم، خاطرنشان کرد: عملیات امداد هوایی برای نجات سیل‌زدگان انجام شده و پنج نفر تاکنون با بالگرد نجات یافتند و آخرین عملیات نیز در حال انجام است.

کد مطلب 3910268

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