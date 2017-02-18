دو وقف جدید در آران و بیدگل به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله روان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دو وقف جدید برای احداث یک درمانگاه در امامزاده محمد هلال بن علی (ع) و یک مرکز بهداشتی در حسین آباد کویرات به ثبت رسیده است.

وی افزود: یک باب منزل مسکونی به مساحت ۴۹۰ مترمربع و به ارزش پنج میلیارد ریال توسط واقف خیراندیش عباس منصوری آرانی و زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع توسط شمسعلی زیبایی به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال برای احداث مرکز درمانی در روستای حسین آباد کویرات وقف شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل بیان کرد: بر اساس وقف نامه‌ ای که توسط عباس منصوری آرانی به ثبت رسیده است، مقرر شده این موقوفه با اولویت ساخت درمانگاه و مرکز بهداشتی برای امامزاده محمد هلال بن علی(ع) استفاده و در صورت نیاز نیز عواید حاصل از آن به مصرف مخارج ضروری این آستان مقدس برسد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۹۳۶ موقوفه، دو هزار و ۷۸۰ رقبه و ۴۲ بقعه متبرکه در این شهرستان ثبت شده است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ وقف جدید توسط واقفان نیک‌ اندیش با نیت های متنوع برای رفع نیازهای مختلف مردم در شهرستان آران و بیدگل انجام شده است.