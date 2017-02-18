اعتصاب غذا کنندگان نمی توانند از عدالت بگریزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع دادستان عمومی و انقلاب اراک و معارفه قائم مقام رئیس کل دادگستری در اراک اظهار داشت: دادستانی جایگاه بسیار مهمی در دستگاه قضایی دارد و کرسی قضاوت مسئولیت بسیار خطیری است که از قاضی گرفته تا دادیار و... باید مراقب باشیم، چرا که در پیشگاه حق مورد سوال قرار خواهیم گرفت.

وی افزود: در تصدی هیچ کرسی و سمتی شرط تصدی گری عدالت نیست اما مهمترین شرط تصدی پست قضاوت، عدالت است و باید هر کس از خود سوال کند که آیا واجد این شرایط هست؟ سپس آن را بر عهده بگیرد.

دادستان کل کشور بیان کرد: امیرالمومنین(ع) برنامه اجرای عدالت را برای آن کس که داعیه عدالت دارد را در سه چیز بیان کردند؛ نخست اقتدار و استواری و متقی بودن، دوم اراده قوی و محکمی که استمرار داشته باشد و هیچ عاملی آن را تغییر ندهد و سوم میانه روی در بخشش و گذشت است.

منتظری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در فرمایشات خود در رابطه با دستگاه قضایی به نکته مهمی اشاره می فرمایند و آن این است که باید ببینیم مردم چه نگاهی به دستگاه قضایی دارند و چه میزان اعتماد به سلامت دستگاه قضایی در جامعه وجود دارد.

وی خاطرنشان ساخت: امروز می بینیم فردی که مرتکب جرم شده و طبق موازین قانونی باید متناسب با جرم خود مجازات شود، با ورود به زندان شروع به اعتصاب غذا می کند و با انتشار این خبر در شبکه های اجتماعی شروع می کنند اعتراض به این که این فرد در حال مرگ است در حالی که وقتی همین فرد به بیمارستان برای مداوا منتقل می شود اجازه مداوا به پزشکان نمی دهد تا مظلوم نمایی کند.

دادستان کل کشور گفت: این افراد بدانند که اگر از زیر تیغ عدالت قوه قضائیه و دادگستری هم بگریزند، نمی توانند از دو چیز دیگر فرار کنند که یکی نفرین و عاق پدر و دیگری عدالت خداوند است.

منتظری افزود: شرع مقدس اسلام می گوید که با مجرم باید مثل انسان برخورد شود و حتی کسی که برای اعدام حاضر می شود و محکوم به حدّ یا اعدام هست حتی یک ضربه اضافه و یک تلنگر بیشتر نباید به وی وارد شود.

امنیت حاکم بر کشور محصول زحمات بخش های مختلفی است

وی با اشاره به امنیت در جامعه ادامه داد: امنیت مقوله بسیار گسترده ای است که بسیاری از عرصه های زندگی فردی و اجتماعی را شامل می شود و امروز این امنیتی که در کشور حاکم است ضمن اینکه یک نعمت بزرگ و عظیم بوده، محصول زحمات بخش های مختلفی است.

دادستان کل کشور اظهار داشت: اگر نگاهی به بیرون از مرزهای کشورمان و کشورهای همجوار بیافکنیم به خوبی وجود امنیت را حس خواهیم کرد بنابراین باید قدر این نعمت را که هزینه های زیادی برای آن صرف می شود، بدانیم.

منتظری خاطرنشان ساخت: امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و سایر امنیت ها هر کدام به نوبه خود از اهمیت برخوردار هستند و اگر با مشکل مواجه شوند ما آسیب می بینیم.

وی افزود: امروز شاهد آن هستیم که در کشورهای مدعی داشتن امنیت در جهان، همه روزه ناامنی و اتفاقات ناگوار رخ می دهد و بسیاری از این اتفاقات اصلا رسانه ای نمی شوند تا از آن آگاه شویم.

دادستان کل کشور گفت: چنانچه به دنبال آن هستیم که جرائم را در جامعه کاهش دهیم باید ریشه اتفاقات و جرائم و علل و عوامل آن مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

منتظری تصریح کرد: امروز اگر محتوای فضای مجازی که ولنگاری هایی در آن وجود دارد را سالم سازی و غربال نکنیم، برای مردم و جامعه ما به جهنم سوزانی تبدیل خواهد شد و مشکلات بسیاری ایجاد می کند.

وی ادامه داد: در دادستانی معاونتی به عنوان فضای مجازی دایر شده و طی بررسی هایی که در این معاونت و پرونده های موجود آن داریم نشان می دهد که فضای مجازی به یک دنیای عجیبی از فساد فکری، عقیدتی و... مبدل شده و این فضا جوانان و نوجوانان جامعه ما را به دلیل کم تجربگی با مشکل و بحران مواجه می کند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید بسیاری بر این موضوع داشته و دارند و تشکیل شورای عالی فضای مجازی نیز در همین راستا صورت گرفت تا ولنگاری های فضای مجازی کنترل شود.

منتظری گفت: منشا این شبکه های مجازی و سرورهای آنها خارج از کشور است و این محتواها با انگیزه های شیطانی در خارج از کشور ساخته شده و از طریق فضای مجازی به مردم و جوانان ما تزریق می شود.

استکبار با اشاعه فحشا کشورهای مسلمان را مورد هدف قرار داده است

وی تاکید کرد: اطلاعات دقیق داریم که امروز جوامع استکباری از طریق فضای مجازی و اشاعه فحشا و منکرات و آلودگی های اخلاقی کشورهای در حال توسعه و مسلمان را مورد هدف خود قرار داده اند.

دادستان کل کشور خاطرنشان ساخت: امروز آمار طلاق در کشورمان بالا است که بخشی از این آمار ناشی از مسائل اقتصادی است اما بخش عمده ای از آن نیز ناشی از همین فضاهای مجازی و اثرگذاری های منفی است.

منتظری اظهار داشت: دادستان به موجب قانون و شرع، وظیفه دارد ایجاد امنیت و از بین بردن عوامل آسیب زای جامعه را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و مطالعه شده و با برنامه ریزی پیش رود.

وی افزود: قانون آئین دادرسی کیفری که از سال ۹۲ اجرایی شده یکسری اختیارات و وظایف را به دادستان ها تفویض و مشخص کرده که باید امور محوله آن هم در استانی که صنعتی است و در این موضوع مسائلی دارد با جدیت وارد شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: استان مرکزی در حوزه کارگری در حال حاضر با مشکلاتی روبرو است که بخشی از آن ناشی از تحریم و مسائل اقتصادی است و باقی به سایر مسائل از جمله مدیریت و برنامه ریزی های ناصحیح باز می گردد که این مساله باید ساماندهی شود و دادستانی باید پیگیر این امور باشد.

منتظری در بخش دیگر سخنان خود گفت: استان مرکزی افتخارش آن است که زادگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی است و امیدواریم همه ما بتوانیم دین خود را به اسلام، امام راحل، شهدا و نسل آینده آن طور که شایسته است ادا کنیم.