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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

سلطانی فر مطرح کرد:

میزان مشارکت در ورزش همگانی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد

میزان مشارکت در ورزش همگانی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد

وزیر ورزش با بیان اینکه مشارکت مردم در ورزش همگانی دو برابر شده است، گفت: البته همچنان با استانداردهای بین المللی فاصله داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان که امروز شنبه در محل برگزاری دومین همایش بین المللی ورزش همگانی حاضر شده بود، تصریح کرد: از تاکیدات مقام معظم رهبری این است که نیروی انسانی سالم نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد و همین ضرورت ورزش همگانی را یاداوری میکند.

وی با بیان اینکه لازم است در کشورمان با برنامه ریزی شاهد حضور بیشتر خانواده ها در ورزش همگانی باشیم، خاطرنشان کرد: ه دلیل درگیری در زندگی شهری خیلی از خانواده های ایرانی دچار کم تحرکی هستند. البته با تلاشی که از شروع کار دولت تدبیر و امید انجام شده، مشارکت مردم در ورزش همگانی دو برابر شده است ولی همچنان با استانداردهای بین المللی فاصله داریم و لازم است تلاش های بیشتری انجام شود.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: مصوبات امیدبخش مجلس شورای اسلامی در خصوص ورزش نویدبخش آینده ای روشن برای ورزش قهرمانی و همگانی است.

سلطانی فر با بیان اینکه برجام باعث تعامل بیشتر جامعه ورزش با مجامع بین المللی و فدراسیون های جهانی می شود و این از عزم دولت برای گسترش ورزش خبر می دهد، گفت: به منظور افزایش سلامت مردم و کاهش هزینه های درمان به طور جدی پیگیر اجرایی کردن تفاهم نامه بین وزارت ورزش و جوانان با وزارت بهداشت و درمان هستیم.

کد مطلب 3910275
زینب حاجی حسینی

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