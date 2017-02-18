میزان مشارکت در ورزش همگانی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان که امروز شنبه در محل برگزاری دومین همایش بین المللی ورزش همگانی حاضر شده بود، تصریح کرد: از تاکیدات مقام معظم رهبری این است که نیروی انسانی سالم نقش مهمی در پیشرفت کشور دارد و همین ضرورت ورزش همگانی را یاداوری میکند.

وی با بیان اینکه لازم است در کشورمان با برنامه ریزی شاهد حضور بیشتر خانواده ها در ورزش همگانی باشیم، خاطرنشان کرد: ه دلیل درگیری در زندگی شهری خیلی از خانواده های ایرانی دچار کم تحرکی هستند. البته با تلاشی که از شروع کار دولت تدبیر و امید انجام شده، مشارکت مردم در ورزش همگانی دو برابر شده است ولی همچنان با استانداردهای بین المللی فاصله داریم و لازم است تلاش های بیشتری انجام شود.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: مصوبات امیدبخش مجلس شورای اسلامی در خصوص ورزش نویدبخش آینده ای روشن برای ورزش قهرمانی و همگانی است.

سلطانی فر با بیان اینکه برجام باعث تعامل بیشتر جامعه ورزش با مجامع بین المللی و فدراسیون های جهانی می شود و این از عزم دولت برای گسترش ورزش خبر می دهد، گفت: به منظور افزایش سلامت مردم و کاهش هزینه های درمان به طور جدی پیگیر اجرایی کردن تفاهم نامه بین وزارت ورزش و جوانان با وزارت بهداشت و درمان هستیم.