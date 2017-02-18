دانشگاه بدون اخلاق و هویت، دانشگاه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی صبح امروز در بیست و پنجمین مراسم آئین نکوداشت اعضای هیئت علمی نمونه کشوری که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: دانشگاه یک نهاد برگزیده، فاخر، مهم و غیرقابل جایگزین است. دانشجویان و اساتید نیز از ویژگی برگزیدگی برخوردارند، البته این بدان معنا نیست که تمامی بهترینها در دانشگاه هستند، در بیرون از دانشگاهها نیز نخبگان و سرآمدانی هستند که در عرصههای مختلف فعالیت و خدمت میکنند.
وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که دانشگاه محل تجمع سازمان یافته نخبگان علمی است. بر ویژگی سازمان یافته بودن تاکید می کند. دانشگاه مجموعهای متشکل از چند صد عضو علمی و چند هزار دانشجو و حجم بزرگ و وسیع از امکانات و فضاهای کاربردی همچون آزمایشگاهها، کتابخانهها، سالنها و کلاسها است که محیطی را برای کسب علم و انجام پژوهش و تمرین فرهیختگی فراهم میآورد. اگر ضوابط، قوانین و ساختارهایی که وجهه حقوقی دانشگاه هستند را کنار گذاریم قطعاً استاد و دانشجو دو رکن واقعی هستند که دانشگاه بدون آنها غیرقابل تصور است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: واقعیت این است که عده ای جوان با انبوهی برنامه و آرزو، درباره خود و آینده وارد دانشگاه میشوند، در آن سوی ماجرا عدهای از علم و تحقیق قرار دارند که در جایگاه استاد پذیرای این جوانان هستند تا یاری گر آنها شده و با انتقال دانش به آنها و نیز سایر آموزشهای علمی، آنچه که امروز دانشگاه نامیده میشود را بسازند. این تصویر ساده، نقش استاد دانشگاه را برجسته میکند. نقشی که او را پیش از آنکه یک انتقال دهنده ساده و محض دانش و اطلاعات نشان دهد، در جایگاه یک الگو و مربی قرار داده است.
وزیر علوم ادامه داد: این نقشه دقیقاً همان نکتهای است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرد. ایشان در دیدار اعضاء هیئت علمی دانشگاه در دوم تیرماه ۱۳۸۶ فرمودند استاد فقط آموزنده دانش نیست بلکه منش استاد و روش استاد میتواند مربی باشد. استاد تربیت کننده است، تأثیر استاد روی شاگرد علیالظاهر از تأثیر بقیه عوامل موثر در پیشرفت علمی، معنوی و مادی بیشتر است.
وی افزود: حال باید دید که یک استاد چگونه میتواند نمونه باشد؟ آنچه که خاطرهها را میسازد و در حافظهها جا خوش میکند معمولا نه محتوا و جنس دانش و اطلاعات، بلکه روشها و نوع برخورد و نحوه مواجههای است که استاد با دانشجو در دوران دانشگاه داشته است. غرض من اصلاً کوچک شمردن و یا نادیده گرفتن مولفه سواد دانش اساتید نیست. فرض قطعی و مسلم در مورد یک استاد، سواد بالا و دانش بروز و آگاهیهای ممتازی است که باید یک استاد واجد آنها باشد.
فرهادی گفت: دانش و حجم اطلاعات یک استاد نه همان چیزی است که یک استاد باید داشته باشد و نه همه آن چیزی است که یک جوان دانشجو به آن نیازمند و متکی است.
وی تاکید کرد: استاد نمونه در بحث امروز ما همان اسوهای است که نقش و شأن نمونه بودن خود را توأم با آموزش و انتقال دانش در تربیت سازنده و دادن امید و ترسیم آینده ای زیبا و برانگیزاننده به دانشجوی جوان و سرشار از انرژی و نشاط به زندگی تعریف و تشریح می کند.
فرهادی ادامه داد: دانشگاه اگر محل تولید و توزیع دانش است که هست، محل تولید و تکثیر معنا، امید، پویایی و میل به زندگی نیز هست. آنچه بیان شد ترجمان همان چیزی است که در ادبیات اداری و رسمی از آن به عنوان دانشگاه اسلامی یاد میشود.
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