هیچگونه کوتاهی در برخورد با جرائم اقتصادی صورت نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم عبداللهی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع دادستان عمومی و انقلاب اراک و معارفه قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی که با حضور دادستان کل کشور در اراک برگزار شد، با اشاره به نارضایتی ها و تجمعات کارگری در استان اظهار داشت: در استان مرکزی طی سال گذشته ۱۲۰ روز شاهد تجمعات کارگری بودیم که به سبب وجود مشکلات مختلفی برگزار می شد.

وی افزود: در حال حاضر و طی سال جاری نیز با مشکلات کارگری در استان مواجه بودیم و با آن که جزو استان هایی هستیم که کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارد اما حقیقت آن است که در مسائل کارگری با بحران مواجهیم.

رئیس دادگستری کل استان مرکزی بیان کرد: در رابطه با برخی زد و بندها و جرائم اقتصادی در شرکت ها و... پرونده در استان تشکیل اما تصمیم گیری نهایی در تهران انجام می شود در این اینگونه موارد کاری از ما ساخته نیست، چون تصمیم نهایی در تهران اتخاذ می شود.

عبداللهی خاطرنشان ساخت: آنچه که باعث بروز مشکلات کنونی در برخی صنایع استان شده واگذاری ها به بخش خصوصی است که این بخش خصوصی نتوانسته از عهده مسئولیت برآید و به دنبال آن کارگران شرکت دچار مشکل و نارضایتی شده اند و در نهایت تجمعات کارگری رقم خورد.

وی در رابطه با شرکت هپکوی اراک که چند سال قبل به بخش خصوصی واگذار شده تصریح کرد: برخی می گویند این شرکت باید به مالکیت دولت بازگردد در حالی که هم اکنون بیش از ۵۰۰میلیارد تومان بدهی روی دست این شرکت مانده که ناشی از قصور مالک آن است و می گویند که دولت باید این خسارت را جبران کند.

در این مراسم فرشید محمد حسینی طاهری، دادستان سابق اراک نیز با بیان اینکه در سال ۸۸ استان مرکزی از لحاظ امنیت، استان نمونه در کشور شناخته شد، گفت: در مدت مسئولیت در سمت دادستانی اراک موضوع آلایندگی صنایع شهر اراک را با جدیت پیگیری کردیم و در حال حاضر چهار خط از خطوط آلاینده شرکت آلومینیوم سازی اراک از مدار فعالیت خارج شده است.

وی افزود: همچنین مقرر است که تا پایان سال خط پنجم نیز از فعالیت خارج شود و در این رابطه دادستانی اراک ذره ای از وظیفه قانونی خود قصور نکرده و کوتاه نیامده است.

گفتنی است طی این مراسم فرشید محمدحسینی طاهری، دادستان سابق اراک، به سمت قائم مقامی رئیس کل دادگستری استان مرکزی منصوب و عباس قاسمی نیز به عنوان دادستان جدید مرکز استان معرفی شد.