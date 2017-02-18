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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خبر داد؛

کلاهبرداری ۴.۵ میلیاردی کارمند سابق شرکت

کلاهبرداری ۴.۵ میلیاردی کارمند سابق شرکت

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، از شناسایی و دستگیری فردی که چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از شرکت سابق خود کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی کاکوان گفت: با وصول پرونده‌ای از سوی یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک مبنی بر هک و دسترسی غیرمجاز به سرورهای رایانه‌ای آن شرکت توسط اشخاص ناشناس و سرقت تعداد قابل توجهی رمز شارژ تلفن همراه از سرور رایانه‌ای به ارزش مبلغ ۴۵ میلیارد ریال به این پلیس، موضوع در دستور کار این پلیس  قرار گرفت.

وی افزود: طی هماهنگی با دادسرای جرایم رایانه‌ای سریعاً کار تیمی افسران پلیس فتای پایتخت دردستور کار قرار گرفت‌، در ابتدا با مراجعه کارشناسان آزمایشگاه ادله دیجیتال‌ این پلیس به محل شرکت شاکی و بررسی فنی، و طبق به کارگیری روش‌های فنی و رایانه‌ای‌، مشخص‌ شد متهمین دو نفر از کارکنان شرکت بوده و با دسترسی به سیستم و رمز ورود در فرصتی مناسب اقدام به استخراج اطلاعات مورد نیاز شرکت کرده اند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در ادامه گفت: هر دو نفر به پلیس انتقال و در تحقیقات از آنها بدوأ اقدام به انکار جرم کرده ولی با ارائه ادله دیجیتال به ناچار لب به سخن گشوده و به جرم خود معترف و انگیزه خود را از ارتکاب به جرم کسب درآمد اعلام کردند. در این باره پرونده تکمیلی به همراه طرفین به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارسال و در اختیار قانون قرار گرفتند.

سرهنگ  کاکوان در مورد امنیت شبکه در بستر اینترنت هشدار داد و گفت: مجرمان سایبری با مهندسی اجتماعی از راه‌های گوناگون و با ترفندهای مختلف درصدد دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود می‌باشند برای جلوگیری از این‌گونه آسیب‌ها، شرکت‌ها در جهت ارتقاء امنیت با استفاده از برنامه‌های کاربردی و وضع نمودن قوانین دسترسی به سرور شرکت، راه را بر مجرمین ببندند چرا که سرقت اطلاعات می‌تواند ضربه سنگینی به آن شرکت واردکند.

کد مطلب 3910295

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